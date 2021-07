Burgemeesterschap Hellendoorn blijkt populaire baan: 28 sollicitanten

Van de kandidaten hebben of hadden acht sollicitanten geen functie in het openbaar bestuur, de andere twintig allemaal wel.

Er is in Hellendoorn een vacature omdat burgemeester Anneke Raven heeft aangekondigd in december te stoppen. Ze is dan ruim tien jaar burgemeester geweest. Zoals het er nu naar uitziet, kan haar opvolger het stokje dan direct van haar overnemen.

28 sollicitanten voor het burgemeesterschap van Hellendoorn. Is dat nou veel? In vergelijking met andere gemeenten in de provincie toch best wel. Zo wilden er eind vorig jaar dertien mensen burgemeester van Staphorst worden. Ook op de burgemeesterspost in Zwolle solliciteerden 'slechts' dertien personen. In 2018 was het burgemeesterschap van Deventer veel meer in trek: dertig personen solliciteerden toen om Andries Heidema (definitief) op te volgen.

Hoe nu verder?

Commissaris van de Koning Andries Heidema gaat zich nu in de sollicitanten verdiepen en voert eerste gesprekken. Daarna deelt hij zijn bevindingen met de vertrouwenscommissie, die wordt samengesteld uit leden van de gemeenteraad van Hellendoorn. Daarna wordt een selectie gemaakt.

De vertrouwenscommissie gaat met deze selectie van kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de raad. Ook volgt een aanbeveling. De gemeenteraad draagt vervolgens een kandidaat voor bij de (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die bereidt het Koninklijk Besluit voor, waarbij de burgemeester uiteindelijk wordt benoemd.