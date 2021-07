Miljoenen uit Brussel voor 'medtech' in Overijssel: labs in Twente en onderzoek naar behandeling Alzheimer

Regionale bedrijven in de medische technologiesector krijgen in totaal 47,5 miljoen euro uit Brussel. (Foto: Archief)

Regionale bedrijven in de medische technologiesector krijgen meer dan 50 miljoen euro subsidie, voornamelijk uit Brussel. Dat geld komt uit een subsidiepot voor herstel van de regionale economie, waarin de provincies Overijssel en Gelderland samen optrekken. Er is onder meer een bijdrage voor de MedTech Factory in Enschede, die nu van start kan.

In de MedTech Factory krijgen startende bedrijven in de zogenoemde medtech-sector de beschikking over in totaal twintig laboratoria, bedoeld voor onderzoek en productie. De Factory is een initiatief van onder meer Kennispark Twente, dat een samenwerking is van de Universiteit Twente en zeker vierhonderd bedrijven in de regio.

Behandeling Alzheimer

Een andere bestemming van het Europese geld is een project waarbij onderzoek wordt gedaan naar de behandeling van Alzheimer. Vier kansrijke technologieën kunnen dankzij de subsidie worden doorontwikkeld, met de bedoeling ze uiteindelijk op de markt te brengen.

Ook de ontwikkeling van een fototechniek die kan helpen borstkanker eerder op te sporen heeft een bijdrage toegekend gekregen. In dit project werkt de Universiteit Twente samen met verschillende Overijsselse bedrijven.

Snel herstel

In totaal is voor 53,4 miljoen euro toegekend aan verschillende projecten. Die projecten moeten uiterlijk eind 2023 zijn afgerond, 'zodat de regionale economie zo snel mogelijk herstelt'. Van het geld komt de grootste berg (47,5 miljoen euro) uit Brussel; een kleiner deel (5,9 miljoen) komt via cofinanciering van het Rijk.