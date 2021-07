Verdacht object Almelo verwijderd, straat weer vrijgegeven

Rond negen uur werd de afzetting teruggebracht tot een meter of twintig twintig rond de bewuste plek. De bewoners van ruim tien woningen boven de winkels binnen dat gebied in de straat konden nog niet terug naar huis vanwege het onderzoek dat ter plaatse wordt gedaan.

Niet bekend wat het was

Politie en brandweer waren naar de Grotestraat gekomen en ook een ambulance was opgeroepen. Het is niet bekend wat het object was dat aan de deur hing. In de loop van de avond kwam ook burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo naar de Grotestraat om zich over het voorval te laten informeren.

De politie is nog op zoek naar getuigen die in of rond de Grotestraat iets opvallends gezien of gehoord hebben. Ook wil de politie graag in contact komen met mensen met beelden van een dashcam of een andere camera.