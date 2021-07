Hoogwater in IJssel op komst, eerste ondernemers nemen maatregelen

Het vele water komt vanuit de Rijn via de grensplaats Lobith Nederland binnen. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand vanaf donderdagavond zal toenemen en stijgt tot zo'n 14 meter boven NAP. In februari dit jaar kwam het water ook al zo hoog, toen schroefde het Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkinspecties op.

Maatregelen

En ook nu worden er maatregelen genomen. Zo is camping 't Haasje in Olst ontruimd, het terras op de Wellekade in Deventer opgeruimd en halen boeren hun vee op dat in de uiterwaarden van de IJssel staan te grazen. De uitbater van het terras op de Wellekade neemt dus het zekere voor het onzekere. "Hoe lang we dicht zijn, weten we niet. Dit ligt in de handen van moeder natuur", schrijft de eigenaar van het terras op Instagram.

Bij Camping 't Haasje zijn plekken ontruimd (Foto: RTV Oost / Harro Brouwer)

Maar niet overal zijn ze bang voor natte voeten. De stadscamping in Deventer neemt vooralsnog geen maatregelen. "We kijken het nog even aan. We zijn er ook helemaal op ingericht om snel weg te kunnen. Geen vaste staplaatsen, dus dat kan binnen een paar uur", vertelt de eigenaar. Ook de uitbater van het terras De Loswal in Wijhe voelt nog geen nattigheid. "Tot nu toe hebben we nog droge voeten. We zien vanzelf wanneer we niet meer kunnen werken."

Marge

Het waterschap Drents Overijsselse Delta verwacht trouwens dat het volgende week pas los gaat. Een woordvoerder noemt het een uitzonderlijke situatie, maar benadrukt dat het nog onduidelijk is hoe hoog het water komt te staan. "De voorspellingen zijn met een flinke marge. Het hangt er namelijk helemaal vanaf hoeveel regen er valt in Duitsland en hoeveel daarvan in het Rijngebied terecht komt."