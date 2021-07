Werkstraf en voorwaardelijke jeugddetentie voor man die 1.400 stuks zwaar vuurwerk in huis had

De 19-jarige man uit Ommen die vorig jaar betrapt werd met 1.400 zwaar vuurwerk in zijn huis in Ommen, moet een taakstraf van 180 uur uitvoeren. Daarnaast hangt hem voorwaardelijke jeugddetentie van een half jaar boven het hoofd als hij weer de fout in gaat.

Ruim 1.400 mortierbommen, bangers en cobra’s lagen er op zolder, in een schuur en in de slaapkamer van de 19-jarige inwoner van Ommen. Midden in een woonwijk. "Niet zo slim", sprak de man bij de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak. Maandag deed de rechtbank uitspraak. Er volgde een straf die een stuk lager was dan de eis van het Openbaar Ministerie.



Vuurwerk verkocht aan minderjarigen

Het OM vroeg om een celstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. De rechtbank hanteert, op verzoek van de advocaat van de verdachte, een lagere strafmaat. Vooral vanwege de jonge leeftijd van de man. “Moet jeugdige onbezonnenheid leiden tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf?” vroeg de advocaat zich af.

Nu hangt de jongeman jeugddetentie boven het hoofd als hij nog een keer met vuurwerk in de fout gaat. Wat de rechtbank hem wel zwaar aanrekent, is dat hij het zware vuurwerk verkocht aan minderjarigen.

Door de verkoop van het zware knalvuurwerk aan de twee minderjarige jongens (14 en 15 jaar) liep de Ommenaar uiteindelijk tegen de lamp. Een van de jongens nam het illegale vuurwerk mee naar school en werd daarmee gesnapt.

'Het is totaal uit de hand gelopen'

Toen de politie een kijkje in het huis van de Ommenaar nam, werden daar de grote vuurwerkvoorraad en de nepwapens ontdekt. Volgens de tiener waren de 1.400 stuks vuurwerk gezamenlijk eigendom van hem en een vriend. "Toen we het gekocht hadden, vertelde hij dat het bij mij opgeslagen moest worden. Ik ben er in geluisd. Het was nooit de bedoeling om zo veel te hebben liggen. Het is totaal uit de hand gelopen, ik was te goed van vertrouwen."

Dat de jonge Ommenaar met het vuurwerk gepakt werd, heeft grote gevolgen voor hem gehad. Zijn opleiding tot coördinator beveiliging ging de prullenbak in. Die opleiding moest hij in het laatste jaar staken, omdat hij strafbare feiten had begaan.