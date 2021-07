Maximale taakstraf voor man uit Enschede voor bezit zwaar vuurwerk

Een 19-jarige man uit Enschede moet een werkstraf van 240 uur uitvoeren, omdat hij in oktober vorig jaar betrapt werd met een partij zwaar vuurwerk in een bestelbus. Ongeveer 1.300 zware knallers lagen in het laadruim van het voertuig dat hij bestuurde.

De man liep in oktober vorig jaar tegen de lamp bij een surveillance van de politie op de snelweg in De Betuwe. Hij werd aan de kant gezet, omdat het busje waarin hij reed geen apk meer had. In het busje vond de politie telefoons, een envelop met daarin 8.500 euro en een partij zwaar vuurwerk.

'Voor eigen gebruik'

Vooral nitraten lagen er in de bus, maar ook mortieren en professioneel siervuurwerk werden door de 19-jarige vervoerd. "Voor eigen gebruik", verklaarde de hij tijdens de behandeling van zijn strafzaak in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie gelooft weinig van het verhaal dat de man het vuurwerk alleen voor eigen gebruik in bezit had. De man werd aangeklaagd voor bezit én de handel in het zware vuurwerk. Vooral omdat de man ruim 8.500 euro bij zich had en er een wit busje een bestelling zwaar vuurwerk had bezorgd.

Geld terug

"Ik was op weg om een auto te gaan kopen", vertelde de 19-jarige. "Om 23:00 uur ‘s avonds? Het lijkt mij een beetje moeilijk om dan nog een auto te kopen", hield de rechtbank hem voor. Toch vindt de rechtbank het in niet bewezen dat de man handelde in vuurwerk. Van die verdenking werd hij vrijgesproken.

Het bezit van het zware vuurwerk achtte de rechtbank bewezen. Daarvoor krijgt de man een werkstraf opgelegd.

Het geld dat de man bij zich had, werd bij zijn aanhouding in beslag genomen. Omdat niet bewezen kan worden dat hij het geld verkregen heeft met handel, krijgt de 19-jarige dat geld terug.