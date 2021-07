Gevaccineerd en toch besmet met het coronavirus, Klaas Jan uit Dalfsen overkwam het

Allereerst, het komt niet al te vaak voor dat gevaccineerde mensen besmet raken. Want verreweg de meeste coronabesmettingen vinden plaats bij mensen die nog geen vaccinatie hebben gehad. Volgens het RIVM was 84 procent van de besmette mensen deze maand nog niet (volledig) gevaccineerd.

Dus zo'n ongeveer 15 procent van de besmettingen vonden plaats bij mensen die al wel gevaccineerd waren.

Dat is wel te verklaren, zegt epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc tegen de NOS. "Het is een logisch en te verwachten bijproduct, omdat vaccinaties niet voor 100 procent beschermen. Hoewel het natuurlijk balen is voor het individu, is het altijd beter dan het alternatief."

Het vaccin zorgt ervoor dat je lichaam antistoffen aanmaakt tegen het virus, hierdoor reageert je lichaam bij een volgende besmetting sneller en word je doorgaans minder ziek. Het voorkomt dus niet de daadwerkelijke besmetting.

Vandaag steeg het aantal besmettingen in Overijssel weer. Gisteren waren het er 426, vandaag 522. Dat blijkt uit de cijfers op het coronadashboard.

Een van de mensen die al volledig gevaccineerd was en tóch (opnieuw) besmet raakte, is Klaas Jan (38) uit Dalfsen. Tegen de NOS deed hij zijn verhaal.

Te veel koffie gedronken?

"Eind maart dit jaar had ik milde klachten. Mijn reuk was verdwenen en ik voelde me een paar dagen lamlendig. Op 16 juni kreeg ik één prik van Pfizer, omdat ik al corona had gehad."

Maar bijna twee weken later ging het weer mis. Twee dagen voordat hij officieel te boek zou staan als 'volledig gevaccineerd'. "Op maandag 28 juni kreeg ik een vieze koffiesmaak in mijn mond. Ik dacht eerst dat ik te veel koffie had gedronken, maar dinsdag had ik er nog steeds last van. Die woensdag werd ik wakker met hoofdpijn, heb ik me laten testen en bleek ik positief."

Op maandag en dinsdag ging Klaas Jan nog naar het werk. "Gelukkig heb ik verder niemand besmet. Toen de GGD mij belde dat ik positief was, zeiden ze dat het voor hen ook een raadsel was hoe het kan dat je in zo'n korte tijd twee keer positief kan zijn."

Deltavariant

Lang werd in politiek Den Haag gediscussieerd of het wenselijk was om de tweede prik uit te stellen. Zo zouden meer mensen 1 prik kunnen hebben en deels beschermd te kunnen zijn. De Gezondheidsraad concludeerde in april dat het zou kunnen, maar dat het effect gering zou zijn.

Daarvoor, in maart, oordeelde de Gezondheidsraad in een eerder advies dat het geen goed idee is om de tweede dosis verder uit te stellen. Het zou kunnen leiden tot onvoldoende bescherming "en daardoor tot ziekte en het ontstaan en verspreiden van virusvarianten".

De Gezondheidsraad leek daarmee in de toekomst te kunnen kijken, want dat lijkt nu precies aan de hand te zijn met de Deltavariant van het virus.

1 prik van het Pfizer-vaccin werkt maar voor 36 procent tegen de Deltavariant, terwijl twee prikken 88 procent bescherming biedt:

De werking van Pfizer en AstraZeneca tegen de verschillende varianten (Foto: NOS)

In de tabel grafiek zie je een vergelijking tussen hoe werkzaam vaccins zijn tegen de alfavariant (voorheen de Britse) en de deltavariant (voorheen de Indiase). Jaap van Dissel van het RIVM presenteerde deze gegevens in de technische briefing van 22 juni. De gegevens zijn afkomstig uit Britse onderzoeken.

Tweede prik?

Klaas Jan is inmiddels weer hersteld van zijn coronabesmetting. "Nu voel ik me weer helemaal goed. Ik ben nu wel weer meer mijn handen gaan wassen en ik houd ook weer beter afstand."

Omdat hij als ex-coronapatiënt maar 1 prik hoefde, is hij in principe nog steeds volledig beschermd. "Maar als ik een extra prik zou kunnen krijgen om mijn weerstand te verhogen, dan zou ik dat best willen."