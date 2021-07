Zwols oud-lid motorclub No Surrender begint nieuwe club: "Eindelijk op mijn eigen manier"

De ogen van de trotse grondlegger glimmen als hij het heeft over zíjn Supremos. "Eindelijk kan ik het doen op mijn eigen manier", zegt Bilkoc. Tegelijkertijd baart de snelle groei ook al enige kopzorgen, want hoe leid je alles in goede banen? "Ik heb eigenlijk snel wat goede bestuurders nodig."

Jacht geopend

Ook merkt Bilkoc dat Supremos onder het vergrootglas van justitie ligt, want de opsporingsdiensten hebben het niet zo op georganiseerde clubs met lederen hesjes. Zo werden Satudarah MC en Hells Angels al verboden verklaard en is de jacht op het Enschedese Darahbaru geopend.

Volgens Zwollenaar Bilkoc zijn de eerste "pesterijtjes" door justitie richting Supremos ook al begonnen. Door de politie werden al enkele lederen vesten ingenomen. "En dat terwijl ik het anders wil doen dan bestaande of voormalige clubs."

MC staat voor mannenclub Ayhan Bilkoc

No Surrender

Bilkoc heeft een roerig verleden. Hij stond als beveiliger aan de deur van uitgaansgelegenheden in binnen- en buitenland, had zijn eigen 'incassobureau' en coffeeshop in Zwolle. Toen van die wietwinkel de vergunning werd ingenomen, belandde Bilkoc in de goot. Henk Kuipers, toen nog kopstuk bij Satudarah MC, nam hem in huis. Nadat Kuipers de overstap maakte naar motorclub No Surrender, verhuisde Bilkoc mee.

Daar werd hij Kuipers' persoonlijke lijfwacht en schopte het tot zogenoemde 'nomad', oftewel hoofd beveiliging. "Ik voelde me heel erg thuis in die club", zegt Bilkoc. "Er werd gehandeld naar eer en geweten." Maar nadat voormalig voorman Klaas Otto de club in 2016 verliet, ging er een andere wind waaien. "Dat was destructief voor de club. Maar nu lijkt de rust wedergekeerd."

Naar eigen zeggen verafschuwde hij de zogenoemde 'bad standings', waarbij leden met geweld uit de club worden gezet. Desondanks werd hij wel voor betrokkenheid bij dat soort acties veroordeeld. "We zullen zien wat daar in hoger beroep van overblijft", aldus de strijdvaardige Zwollenaar.

MannenClub

Na vrijlating uit voorarrest heeft hij een aantal maanden bij zijn moeder op zolder geleefd. Daarna krijgt hij naar eigen zeggen verzoeken van andere motorclubs om een aansturende rol te komen vervullen. "Bij één club heb ik me vervolgens aangesloten, maar achteraf kon ik daar toch niet helemaal mijn ei kwijt."

Dan ontstaat het idee om zelf een club op te richten. Na enkele brainstormsessies gaat die de naam Supremos MC dragen. "MC staat in dit geval voor MannenClub", zegt Bilkoc.

Elkaar helpen met hennepteelt is goed Ayhan Bilkoc

De Zwollenaar vindt de broederlijk verbinding van mannen onderling het meest belangrijk. "Het is geen gewelddadige club, al schuwen we het gebruik ervan niet." Voor Bilkoc is het meest belangrijk dat je op elkaar kunt vertrouwen. "Als iemands' dochter gaat studeren in een andere plaats, krijgt die gegarandeerd een plekje bij een clublid dat daar woont. Of als je elkaar kunt helpen bij het uitvoeren van een beroep, dan doe je dat." Dat hoeft niet alleen bij reguliere beroepen, zegt de Zwollenaar. "Als je elkaar kunt helpen bij de hennepteelt is dat ook goed."

Taghi

Dat zoiets illegaal is, deert Bilkoc niet. "Dat is allemaal soft, dat maakt niet veel uit." Bilkoc is zich ervan bewust dat hij de spotlight van justitie daarmee op zichzelf richt. "Maar dat doen ze al jaren. Dit soort clubs liggen al jaren onder vuur van justitie, omdat ze openlijk als groep naar buiten treden. Maar grote cokehandelaren als Taghi bleven buiten schot, terwijl daarmee gepaard gaande criminaliteit als moorden vele malen erger is."

Maar waar ligt dan de grens, is de volgende vraag. "Bij zogenoemde 12-jaarsfeiten, zoals zware mishandelingen. Maar ook productie van synthetische drugs is niet toegestaan, om maar te zwijgen van zedendelicten."

Zwollenaar Ayhan Bilkoc is trots op zíjn Supremos (Foto: RTV Oost)

Supremos heeft inmiddels al gemerkt dat de politie de leden in de smiezen houdt. Bij een café dat door enkele leden werd gekocht, stonden agenten direct op de stoep. "Er zouden clubavonden gehouden worden, alsof dat verboden is. Wij zijn geen verboden organisatie."

Enkele hesjes werden toen ingenomen. Later bleek dat de eigenaren de papieren nog niet helemaal op orde hadden. Enkele dagen later worden in de auto van een clublid vier nieuwe hesjes gevonden en meegenomen door de politie. "Compleet onterecht", zegt Bilkoc. Na vele belletjes heeft hij de vesten inmiddels terug.

Respect

De club heeft de hesjes hard nodig, want Supremos groeit als kool. Twee weken geleden zijn verschillende chapters geïnstalleerd. Dat ging gepaard met de nodige rituelen. Zo werden nieuwe leden geïnaugureerd door hen te slaan met opgerolde lederen hesjes. "Het was een prachtige dag met honderden bezoekers."

Nu legt Bilkoc honderden kilometers per dag af om de nieuwe chapters te bezoeken in Nederland, Duitsland en België. "Ik wil ze de regels van de club uitleggen, al zijn het er niet zoveel. De presidenten van de chapters bepalen hun eigen regels. Belangrijkst vind ik give and get respect. Handel gewoon naar eer en geweten." In Noorwegen en Suriname staan volgens de Zwollenaar nieuwe chapters te trappelen om te beginnen onder de vlag van de in Zwolle opgerichte club.

De naam Supremos is gekozen, omdat Bilkoc' stiefzoon Latijns-Amerikaanse roots heeft. Het doodshoofd dat dient als logo, stamt af van de Azteken. De bijlen die onder de afgebeelde schedel prijken, zijn gekruist met het snijvlak naar binnen. "Wij willen hiermee zeggen dat we niet uit zijn op geweld, maar als het nodig is kunnen de bijlen naar buiten gericht worden", aldus Bilkoc. De Zwollenaar is strijdvaardig om 'zijn' club te laten slagen, voor altijd. "Zodat mijn dochter over tien jaar trots kan zeggen, die club heeft papa opgericht."