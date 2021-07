Na Ajax en PSV heeft ook FC Twente Vrouwen nu een eigen cao

Afgelopen dinsdag zetten alle betrokkenen namens ProProf, VVCS, FBO en FC Twente hun handtekening onder de overeenkomst. Voor Ko Andriessen, directeur van ProProf, is het een nieuwe mijlpaal en een volgende stap in de verdere professionalisering van het vrouwenvoetbal in Nederland. "Na de Ajax-cao in 2019 en de PSV-cao in 2020 is het logisch dat nu ook de landskampioen een eigen cao heeft."

Voorbeeldfunctie

Louis Everard, directeur van de VVCS is blij met en trots op de cao voor de FC Twente vrouwen. "Deze derde cao bewijst dat de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal nu echt hard gaat en dat FC Twente hierin een voorbeeldfunctie vervult. Het is mooi dat de rechtspositie van FC Twente Vrouwen zo is verankerd vlak voordat zij de Champions League ingaan", vult hij aan.

Voorwaarden

De afgesloten cao voor de FC Twente Vrouwen biedt in grote lijnen dezelfde voorwaarden als de mannen. Dit betekent voor FC Twente Vrouwen gegarandeerde minimumvoorwaarden op het gebied van loon, vakantiedagen, bijdragen aan ziektekostenverzekeringen en doorbetaling in geval van langdurige blessures.

Trots

Tijdens het traject heeft Serge Rossmeisl directeur van de FBO, de vertegenwoordiger van alle clubs in Nederland, FC Twente bijgestaan. "We zijn trots dat we wederom actief een bijdrage in het vrouwenvoetbal hebben geleverd in de totstandkoming van deze cao door FC Twente te vertegenwoordigen", aldus Rossmeisl.

Focus op voetbal

FC Twente-speelster Suzanne Giesen is namens de spelersraad van FC Twente Vrouwen nauw betrokken. "Het is fijn dat we ons steeds meer volledig op het voetbal kunnen focussen", besluit Giesen.