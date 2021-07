Thomas a Kempis krijgt een eigen museum naast de plek waar zijn klooster ooit stond

Het museum wordt ingericht in een voormalig schoolgebouw in een hoekje tussen de begraafplaatsen Bergklooster en Kranenburg. Het was voorheen in gebruik als schoenatelier. Toen het gebouw beschikbaar kwam twijfelde Bert Pierik, beheerder van begraafplaats Bergklooster, geen moment. Daar moest het museum voor Thomas a Kempis komen. De herinnering aan hem wordt straks levend gehouden op een steenworp afstand van de plek waar hij ooit woonde.

Een opvallende verzameling

Bert Pierik verzamelt al jaren van alles wat met Thomas a Kempis te maken heeft. In zijn woonkamer aan de Bergkloosterweg, die ook dienst doet als ontvangstruimte voor de beheerder van het kerkhof, word je omringd door boeken en afbeeldingen van zijn bekende plaatsgenoot.

Bert Pierik toont een mini-uitgave van De Navolging (Foto: eigen foto rtv Oost)

Zo heeft hij een opvallende verzameling van uitgaven van De Imitatio Christi, het boekje waar hij zijn bekendheid aan te danken heeft. Het mooiste exemplaar is een met goud ingelegd, uniek exemplaar dat eens toebehoorde aan Frans Josef, de Oostenrijkse keizer. "Maar ik denk niet dat het op zijn nachtkastje lag."

Meer waardering voor de Moderne Devotie

Met zijn verzameling wil Pierik laten zien hoe in de loop der jaren zo anders met Thomas a Kempis en het gedachtengoed van de Moderne Devotie is omgegaan. Tegenwoordig is er weer meer waardering voor de Moderne Devotie, een kerkelijke vernieuwingsbeweging in de vijftiende en zestiende eeuw.

In het museum zullen ook resten te zien zijn van het klooster op de Agnietenberg, waar de monnik leefde en werkte. Met het delven van graven kwamen er restanten van het klooster naar boven. In het verleden is dat gebruikt voor de versterking van de stad Zwolle. "Zo'n drie miljoen kloostermoppen zijn via de Vecht afgevoerd naar Zwolle. Wat we nu vinden zijn de kruimels." Maar het bouwmateriaal van het klooster werd ook wel hergebruikt als grafzerk.

Bouwsteen werd grafsteen (Foto: eigen foto rtv oost)

Het topstuk

Het meest bijzondere stuk dat een ereplaats krijgt in het museum, is een oud schilderij dat Thomas a Kempis op de Agnietenberg voorstelt. Het hing tien jaar geleden nog in de huiskamer van twee dames uit Tilburg. Ze hadden in Zwolle een tentoonstelling over de monnik gezien en namen contact op met de stichting Thomas a Kempis.

Het topstuk van Pieriks collectie (Foto: eigen foto rtv oost)

"Ik ben er naar toe gegaan, en toen ik vertelde dat ik op die berg op het schilderij woonde, vonden ze dat fantastisch en kwam de koop rond." Pierik kreeg het schilderij later bij zijn jubileum als beheerder van de begraafplaats geschonken.

Er moet nog veel gebeuren voordat het museum opengaat. Ook moet er nog een organisatie worden opgetuigd. Op 24 juli kunnen geïnteresseerden een preview krijgen in het museum aan de Bergkloosterweg. De openingstijden zullen vanwege de geringe afmetingen beperkt zijn.

Zondag 25 juli in Hoogtij een reportage over het museum.