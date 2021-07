Politie verspreidt signalement verdachte zedendelict camping Rheeze

Camping De Zandstuve in Rheeze (Foto: RTV Oost)

De politie heeft een signalement verspreid van een man die mogelijk te maken heeft met het zedendelict dat maandagmiddag plaatsvond in een toiletgebouw op camping de Zandstuve in Rheeze. Er wordt gezocht naar een man die zich opvallend gedroeg in de directe omgeving van de camping.

De man sprak Nederlands, is vermoedelijk tussen de 20 en 40 jaar oud en droeg een donkere pet, korte broek, zwart shirt en slippers. Hij is na het voorval in het toiletgebouw mogelijk op de fiets vanaf de camping vertrokken. Het incident vond tussen 15.30 en 16.00 uur plaats.

April ook zedendelict

Direct na het voorval startte de politie een uitvoerig onderzoek. Ook vroeg de politie mensen om beeldmateriaal te delen.

In april vond er ook een zedenincident op dezelfde plek op de camping plaats. De politie onderzoekt of er meer overeenkomsten zijn in beide zaken.

Flyer met informatie

De politie lijkt van plan om een buurtonderzoek te gaan starten. Er worden op de camping en in de omgeving daarvan mensen aangesproken. Ook is er een flyer gemaakt met aanvullende informatie en de vragen die de politie heeft.

Vanwege de impact van het delict, is de politie terughoudend met de informatieverstrekking rond het onderzoek. Wie informatie heeft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of liana.oost-nederland@politie.nl.