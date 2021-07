Kunstenaars tonen in De Fundatie hoe je koeienbloed en paardenmest duurzaam kunt gebruiken

Wie de tentoonstelling bezoekt valt gelijk van de ene in de andere verbazing. Een langspeelplaat die gemaakt is van koeienbloed, meubelen van paardenmest en een vaas van honingraat die gemaakt is door een ijver bijenvolk in een speciaal geproduceerde mal. Het zijn slechts enkele voorbeelden van kunstwerken die op dit moment in museum de Fundatie te bewonderen zijn.

Koeienbloed en bacteriën

De kunstenaars en ontwerpers die meedoen aan de expositie laten zien hoe de natuur kan helpen bij de oplossing van belangrijke problemen op het gebied van klimaatverandering, afvalverspilling, droogte en Co2-uitstoot.

“We willen met deze tentoonstelling aan een breed publiek laten zien wat er allemaal kan”, zegt De Man. “We weten inmiddels allemaal wel dat we naar een andere, meer duurzamere wereld toe moeten. Een wereld waarin we weer oog hebben voor de natuur en elkaar."

Biobased bouwen

Daarom moeten we anders gaan leven, bouwen en denken. Iedereen lijkt het te willen, maar steeds komt de vraag: hoe? “Wat wij met deze expositie willen bereiken is die negatieve cirkel doorbreken. Laten zien wat wel kan en tonen daarin meer dan honderd toepasbare mogelijkheden."

Veel van die mogelijkheden komen samen in het kunstwerk 'Exploded View', van ontwerper Pascal Leboucq. Het werk is een pronkstuk van biobased bouwen, ook wel: bouwen met natuurlijke materialen.

Schimmeldraden

Het toont een huis op schaal van één op vier, waarin meer dan veertig verschillende natuurlijke materialen zijn verwerkt. Bijvoorbeeld een slaapkamer van jute en bioafval, een tegelwand van rioolwater en blauwalg of isolatiemateriaal van mycelium, de schimmeldraden van de paddenstoel.

“Fantastische materiaal om duurzaam mee te bouwen", zegt de Amsterdamse kunsenaar. "Mycelium is bijvoorbeeld superlicht, watervast en geluidwerend. Het kan heel makkelijk toegepast worden. En dat wordt nu ook al gedaan. Als mensen naar deze tentoonstelling komen, krijgen ze hoop. Ze krijgen energie van de mogelijkheden en denken dan 'yes, het kan wel!'

Stof die gekleurd is met behulp van bacteriën (Foto: Marielle Beumer)

Duur?

Duur hoeft het bouwen met dergelijke materialen volgens hem niet te zijn. “Uiteindelijk wordt duurzaam bouwen in de toekomst stukken goedkoper dan het traditionele bouwen. Als je er nu direct mee begint ben je nog zo’n tien procent duurder uit. Maar veel belangrijker vind ik dat het wel drie keer gezonder is dan de traditionele bouw”

“Ik hoop dat er naast de reguliere museumbezoekers de komende tijd ook veel bouwers en beleidsmakers komen kijken wat er allemaal mogelijk is. Als we het tempo kunnen verhogen, krijgen we een veel mooiere wereld. Het kan en het moet.”

De expositie Design BY Nature is tot en met 3 oktober in De Fundatie in Zwolle te zien