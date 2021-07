Supporters PEC Zwolle woest over zondagavondduels: "Pertinent tegen"

De supportersvereniging van PEC Zwolle is verbijsterd over het besluit van de eredivisieclubs om toch weer op zondagavond te gaan voetballen. De KNVB liet eerder vandaag weten dat komend seizoen zeker zeventien duels op een zondagavond worden gespeeld, met een aftrap om 20.00 uur.

Dat hebben de clubs uit de Eredivisie CV besloten en de voetbalbond gaat daarmee in het speelschema rekening houden. Met het voetballen op een zondagavond krijgen vooral de clubs die donderdagavond actief zijn geweest in Europees verband meer tijd om te herstellen van de internationale inspanningen.

Pertinent tegen

"Wij zijn pertinent tegen. De redenen zijn alom bekend. Mensen moeten een dag later gewoon weer naar het werk of naar school. De wedstrijden zijn daardoor niet voor iedereen toegankelijk", betoogt Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersvereniging van PEC. "En dan heb ik het nog niet eens over de omzetderving van de horeca rondom en in het stadion."

Een wedstrijd op de late zondag, Eikelboom walgt ervan. "Als je van Leeuwarden helemaal naar Sittard moet, dan kom je maandagvroeg een keer thuis. Zo wordt het niet echt aantrekkelijk om je club achterna te reizen. Dat kost je gewoon een vrije dag, of de werkgever een zieke werknemer. De supporters zijn hier zeker niet bij gebaat. Zeventien wedstrijden is ook gewoon heel veel. Volgens mij kan dat ook wel anders", vervolgt hij.

Signaal

Volgens Eikelboom komt het dankzij de geldzucht die heerst in de voetballerij. "Ik snap dat het met commercie te maken heeft, maar ik wil het nog weleens zien hoe commercieel aantrekkelijk het nog is als de stadions leeg blijven. Misschien is het een goed signaal als de supporters die hun club altijd trouw achterna reizen nu massaal hun ESPN-lidmaatschap opzeggen. Wie weet helpt dat. Want op dit moment zijn we roepende in een woestijn. En daar maken ze gewoon gebruik van", besluit hij ziedend.