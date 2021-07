Morgen hele dag code geel, lokaal kans op 50 tot 70 millimeter regen

De weercode gaat om middernacht in en eindigt 24 uur later. 'Met name in een smalle strook van noord naar zuid boven het midden van het land kan de komende 24 uur lokaal 50-70 mm regen vallen', schrijft het KNMI.

Hoogwater

De waterstand van de IJssel zal de komende dagen ook gaan stijgen. Dat heeft overigens niets te maken met de regenval. De regen die de stijgende waterstand veroorzaak valt in Duitsland en in de Alpen en komt via de Rijn in de IJssel terecht.

Volgende week wordt het hoogtepunt van het hoogwater verwacht, zegt het waterschap: