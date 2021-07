Cindy uit Delden zit door overstroming met gezin vast in Limburgse boerderij: "Water komt tot de billen"

"We kunnen nu nergens meer naar toe", vertelt ze vanaf haar vakantieadres in Vijlen, vlakbij Vaals. Ten opzichte van 24 uur geleden, is daar de situatie drastisch veranderd. "Het water kwam eerst tot de enkels, nu al tot de billen."

Kijk hoe het gebied bij Cindy de afgelopen dag veranderde:

Hoog en droog

"Wij zitten in een oude boerderij op een soort terp, daar is het droog. We hebben een boer die verderop woont en zijn gezin vanmiddag gesproken. Ze hadden de koeien in veiligheid gebracht, die lopen hier redelijk vrij rond over de heuvels. Maar het lager gelegen landschap is nu dus een rivier, de koeien moesten naar boven worden gedreven. Ze hadden hier nog nooit zoiets mee gemaakt."

Vanmorgen was de situatie bij het vakantiehuis van Cindy nog net wat beter dan op dit moment. "Met één auto zijn we op tijd eropuit gegaan om eten te halen. Maar ook haardhout om dingen te kunnen drogen."

Dit was de autorit van vanmorgen:

De familie kende vandaag ook wel spannende momenten. "Vooral toen het water vanmorgen heel snel op liep en het ging razen", zegt ze.

'Na morgen gaat het zakken'

Volgens het KNMI zijn er plekken waar al meer dan 100 millimeter regen is gevallen. Daar kan de komende uren nog 30 tot 50 millimeter bij komen. Het KNMI waarschuwt dat de wateroverlast kan leiden tot schade en gevaarlijke situaties, schrijft de NOS.

Dus Cindy zit met haar familie nog wel even vast. "De boer dacht dat het water na morgen gaat zakken en dat we dan door de toegangsweg kunnen." Maar of dat ook echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag.

Naar huis?

De familie heeft het huis nog tot maandag gehuurd. Er is een mogelijkheid dat ze eerder weg kunnen. "Ik heb het vakantiebureau gesproken. Als we weg moeten of willen, dan komt de brandweer. Maar we wachten nog even af."

De naaste buren van Cindy en haar familie waren ook vakantiegangers. Een grote familie, die besloot te vertrekken. "Die mensen hadden het huis gehuurd tot morgen." Van de grote familie konden twee dames en een hond niet meer op tijd wegkomen. "Die zijn met een trekker en een laadbak weggebracht."

Overstromingen bij het vakantieadres van Cindy (Foto: Eigen foto)

In de tussentijd zit er voor Cindy en de rest niets anders op dan wachten op beter weer. "We volgen het nieuws en verder proberen we tussen de buien door een potje pingpong met de kinderen te spelen. We kunnen ook kijken naar het water en op plekken waar geen stroming is, gaan we er met slippers en korte broek even in."

"Het is een hele ervaring", zegt Cindy. "Maar het gaat wel weer over. We zitten droog, hoog en warm", besluit ze.