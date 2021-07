Rijssen-Holten voor derde jaar op rij MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland

De gemeente Rijssen-Holten is voor de derde keer op rij de meeste MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Wethouder Bert Tijhof weet wel waarom zijn gemeente opnieuw de prijs binnensleept: "We zijn de grote motor van de Twentse economie en staan bekend om de samenwerking met de ondernemers in onze gemeente. We hebben elkaar immers nodig."

De tweejaarlijkse verkiezing is een initiatief van MKB Nederland en wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Lexnova. In de top tien staat nog één Overijsselse gemeente, namelijk Deventer op een vijfde plek. De nummer twee en drie zijn Eindhoven en Almere.

Motor

Maar de gemeente Rijssen-Holten gaat er dus opnieuw met de winst vandoor. Volgens wethouder Tijhof is de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers het geheim. "Je moet blijven communiceren, want we hebben elkaar nodig. Bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis. Toen werden bijna alle mogelijkheden om te ondernemen weggenomen, dus dan moet je gaan samenwerken."

Tijhof noemt wat voorbeelden: "We hebben de terrassen flink vergroot en discotheek Lucky kon bijvoorbeeld een restaurant runnen met terras en drive thru." Volgens de wethouder is Rijssen-Holten de motor van de Twentse economie. "We hebben hier ook veel ondernemers en veel banen. De hele gemeente profiteert hiervan, ook de regio. De werkeloosheid is hier al jaren laag en ook groeit de economie hier goed."

Of de gemeente volgend jaar opnieuw de prijs in de wacht gaat slepen? "Het is geen doel om aan de bovenkant van het lijstje te komen, we gunnen iedere ondernemer een MKB-vriendelijke gemeente."