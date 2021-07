Piratencultuur officieel immaterieel erfgoed: "Hopelijk begin van nieuwe regelgeving"

De cultuur van de piratenmuziek behoort voortaan tot het cultureel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vanochtend bekend gemaakt. En daar is etherpiraat Jordi van station Kachel FM in Hoonhorst blij mee. "Het is een stukje waardering. Misschien dat het ook helpt om de regelgeving omtrent de piraterij wat aan te passen."

Jordi is namelijk een 'illegale' zendpiraat en dat is precies wat tijdens de benoeming van de loopplank geduwd is. Het kenniscentrum benadrukt dat alleen legale activiteiten voortaan tot het cultureel erfgoed behoren. Bijvoorbeeld het draaien en uitzenden van piratenmuziek via internet, maar ook het maken, zingen en beluisteren ervan.

Kansen

Etherpiraat Jordi hoopt dat de benoeming helpt bij het veranderen van de regelgeving. "Veel piraten zijn illegaal en daar is weinig respect voor. Je wordt soms een beetje als een misdadiger gezien", vertelt hij. En dat is onterecht, want de piraterij behoort immers tot de streekcultuur in Overijssel. "Een licentie voor diverse stations zou al heel mooi zijn. Dat je een soort van agenda maakt wanneer iedereen gaat uitzenden en dat iedereen dan vanuit huis kan inloggen."

Maar Jordi ziet het vooral als een stukje waardering. En ook PvdA Overijssel ziet het zo. "Een geweldig resultaat, wat helpt in de erkenning van een belangrijk stuk van onze Oost-Nederlandse streekcultuur", vindt PvdA’er Jimme Nordkamp. "Het zenden, de muziek die je nergens op de commerciële radiozenders hoort, de zolderstudio’s en de dorpsfeesten, dat hoort bij ons, net als paasvuren en carnaval. Die cultuur moeten we koesteren. Ik zie dat echt als een stukje waardering."

Wij gingen eerder langs bij zendpiraten Bende oet Twente die per ongeluk het legale Radio Rosita kochten.