'Explosieve' stijging corona in Overijssel: ruim drieduizend besmettingen in week tijd

In Twente is sprake van een toename van 300 procent ten opzichte van een week eerder. Ook in IJsselland is de stijging volgens de GGD fors, al zijn de besmettingscijfers er lager dan in Twente. Eind juni lag in zowel IJsselland als Twente het aantal besmettingscijfers nog op zo'n tien tot twintig per dag.

'Enorme piek'

"We zien een enorme piek ten opzichte van de weken ervoor", zegt Reinier van Broekhoeven, plaatsvervangend directeur bij de GGD Twente. Vooral tieners en 20 tot 24-jarigen zijn de afgelopen week besmet geraakt met het coronavirus. "We zien veel horecagerelateerde besmettingen", aldus de GGD Twente.

In IJsselland deden de meeste besmettingen zich voor in Deventer in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar. De GGD vond met name clusters in de horeca en tijdens examen- en andere feestjes.

"We zien een enorme piek", zegt de GGD Twente:

Situatie in ziekenhuizen

De situatie in de ziekenhuizen blijft rustig. "In Twente zien we wel enige toename, maar dat is zeer beperkt. We hebben het over een zeer klein aantal mensen", zegt Van Broekhoven. "Maar dat neemt niet weg dat jongeren die nu besmet raken, nog zeer lang last kunnen hebben van een coronabesmetting. De zogenoemde longcovid met langdurige klachten."

In Twente zijn nu 222.000 mensen volledig gevaccineerd door de GGD, 81.000 hebben één prik gekregen. "Het vaccineren gaat ontzettend goed, dat is de andere kant van het verhaal. We zijn goed op stoom", aldus Van Broekhoven.

De GGD kijkt voor de actuele besmettingscijfers in Overijssel naar de weekcijfers. Die geven volgens de gezondheidsdienst een betrouwbaarder beeld dan de dagcijfers, die vaak sterk fluctueren.

Vaccinaties

De GGD in IJsselland heeft intussen ruim een half miljoen prikken gezet. Morgen start de GGD in Dalfsen een proef met prikken zonder afspraak. Mensen kunnen dan gevaccineerd worden, met het Janssen-vaccin, zonder dat ze daarvoor een afspraak hoeven te maken. De proef wordt maandag in Zwolle voortgezet. De GGD in IJsselland gaat ook met een voorlichtingscampagne op pad naar wijken met een lagere vaccinatiebereidheid.

In Twente is er (nog) geen sprake van de prikken zonder afspraak-proef. Wel benadrukt de GGD dat het 'in nauw contact staat' met gemeenten en met bedrijven waar veel arbeidsmigranten werken. De Twentse GGD hoopt daarmee de vaccinatiegraad richting de 85 procent te krijgen.

Onderzoek GGD

Door het sterk aantal oplopende besmettingen hebben zowel de GGD Twente als GGD IJsselland het bron- en contactonderzoek grotendeels moeten afschalen. De gezondheidsdiensten kunnen daardoor niet meer onderzoeken hoeveel besmettingen er in groepen zijn ontstaan.