Samir Lagsir langer bij PEC Zwolle

Lagsir begon in de jeugd van Ajax, maar maakte vijf jaar geleden de overstap naar PEC Zwolle. Vorig seizoen debuteerde hij in het eerste elftal. Hij kwam in totaal vier keer in actie in het eerste elftal en scoorde eenmaal, tegen PSV.

Slim en leergierig

Technisch manager Mike Willems is trots dat Lagsir, ondanks belangstelling uit het buitenland, behouden blijft voor PEC Zwolle. "Samir heeft de voorbije jaren laten zien ontzettend goed te kunnen voetballen. De Eredivisie is echter wel van een heel ander niveau en toch heeft hij ook daar zijn visitekaartje vorig seizoen afgegeven. Samir is een slimme jongen, die leergierig is en alles over heeft om zijn doel te bereiken. Het is nu aan hem om in het nieuwe seizoen de volgende stap te zetten."

"Geweldig op mijn plek"

Ook Lagsir is blij met zijn nieuwe contract: "Ik zit geweldig op mijn plek bij PEC Zwolle. Vorig seizoen heb ik twee prachtige momenten meegemaakt, namelijk mijn debuut en mijn allereerste goal, in het Philips Stadion tegen PSV. Dat zijn momenten die ik nooit meer vergeet, maar ik wil nog veel meer mooie dingen meemaken. Ik ben blij dat de club het vertrouwen in me heeft en ga dit seizoen mijn best doen om tot meer speelminuten te komen.”