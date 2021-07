Deventer grijpt naast miljoenen voor woningbouw in kwetsbare wijken: "Enorme teleurstelling"

Overijssel krijgt geen cent uit het speciale Volkshuisvestingsfonds, dat bedoeld is om woningen in kwetsbare gebieden te renoveren. Het kabinet trekt 400 miljoen euro uit voor het fonds, maar in Overijssel krijgen de gemeenten nul op het rekest. De gemeente Deventer, die een beroep deed op het fonds, spreekt van 'een enorme teleurstelling'.

Het kabinet maakte vanochtend bekend welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het fonds. In totaal worden bijna 22.000 woningen verspreid over Nederland gerenoveerd, getransformeerd of gesloopt. Deventer had een beroep gedaan op het fonds, maar krijgt niets uitgekeerd.

'Enorme teleurstelling'

"Dit is een enorme teleurstelling. Wij hadden deze aanvraag gedaan in het belang van de leefbaarheid van de wijken. Helaas is dat niet gehonoreerd", zegt Rob de Geest, wethouder Wonen in Deventer. "We hadden het geld kunnen gebruiken voor het opknappen van honderden woningen in de wijken Rivierenbuurt en Oranjekwartier."

De Deventer Rivierenwijk werd al in 2007 bestempeld tot zogenoemde Vogelaarwijk. Dat was een lijst van veertig probleemwijken in Nederland, die het kabinet destijds vaststelde.

'Hard nodig'

Volgens De Geest is het aanpakken van woningbouw hard nodig. "Wij vinden de leefbaarheid in onze wijken van enorm belang. Wij hebben als Deventer de ambitie om woningen bij te bouwen, daar is ook veel noodzaak toe. Maar daarbij moet je niet vergeten dat je aandacht moet hebben voor je bestaande wijken, vanuit de uitdagingen die daar liggen. Die opgaves zijn wel kostbaar, dat kunnen wij als Deventer niet alleen. Vandaar dat we een verzoek hebben gedaan op dit fonds van de Rijksoverheid."

Ook de provincie reageert teleurgesteld dat geen enkele gemeente in Overijssel voor het fonds in aanmerking is gekomen. "Gemeenten doen zelf de aanvraag voor dit fonds en de provincie ondersteunt de aanvragen. Deventer is helaas afgevallen", zegt Monique van Haaf, gedeputeerde Wonen. "De vraag naar het fonds is groter dan wat er is toegekend. Dit laat de noodzaak zien van nieuwe financiering bij de formatiegesprekken deze zomer. Op de planning staan gesprekken met Kamerleden en gemeenten over de uitdagingen van de woningmarkt."