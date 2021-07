Corso Sint Jansklooster gaat niet door, Dahliafestival Vollenhove op losse schroeven

Het dahliacorso in Sint Jansklooster gaat dit jaar niet door, ook een tentoonstelling van corsowagens mag niet doorgaan. De organisatie krijgt geen vergunning van de gemeente Steenwijkerland. In Vollenhove wordt gewerkt aan een alternatief voor een corso, namelijk een Dahliafestival, maar dat is vooral gehuld in onzekerheden.

“Om het corso door te laten gaan moet het dorp afgesloten worden”, vertelt Egbert Lassche van de organisatie van het corso in Sint Jansklooster. “De gemeente zegt dat dat te lastig is, maar wij denken dat het wel mogelijk is.”

'In gesprek om te kijken wat wel kan'

Toch is er ook wel wat begrip voor het besluit van de gemeente. “We wisten dat het een risico was, omdat we nog geen vergunning hadden. Dat hebben we ook aan alle bouwers gecommuniceerd. Als je heel sec naar de regels kijkt, is het inderdaad lastig.”

Omdat het corso niet doorgaat, ontstond het plan om een tentoonstelling van de corsowagens te maken, maar ook dat mag niet. “Dan moet het een geplaceerd evenement worden, dus moeten bezoekers een vaste plek krijgen. Wij zijn nu met de corsobouwers in gesprek om te kijken wat wel kan.”

'We zijn wel heel teleurgesteld'

In beroep tegen de geweigerde vergunning gaat de organisatie van het corso in Sint Jansklooster trouwens niet. “We gaan er niet tegen ageren, we werken gewoon mee met de gemeente. We snappen ook wel: zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk. Maar we zijn wel heel teleurgesteld.”

Een woordvoerder van de gemeente Steenwijkerland laat weten dat de tentoonstelling in Sint Jansklooster inderdaad niet door mag gaan. “De tentoonstelling van corsowagens in de dorpskern van Sint Jansklooster maakt onderdeel uit van de oorspronkelijke vorm van het corso en is niet mogelijk binnen de huidige coronamaatregelen. We zijn in gesprek met het corso en in afwachting van een alternatief plan.”

Zaterdagfeest Vollenhove geschrapt

In Vollenhove werd een alternatief voor het dahliacorso bedacht: het Dahliafestival. Maar hoe en of dat doorgaat, is nog onbekend. “We hebben maandag een overleg met de gemeente”, vertelt Han Knol namens de organisatie. “De plannen liggen er nog, maar door de verscherpte coronamaatregelen gaan we doorspreken wat er nog kan.”

Tijdens het festival staat op zaterdagavond een feest gepland. “Dat valt weg”, verklapt Knol al. “De horeca moet om 00:00 uur dicht.”

'Gaan we als politieagent optreden?'

Er bestaan ook plannen om door Vollenhove heen verschillende podia met entertainment neer te zetten. “En dan vijftig stoelen per podium te plaatsen. Maar wat doe je dan als die stoelen allemaal vol zijn? Gaan we dan als politieagent optreden?”

Toch denkt Knol dat er eind augustus nog steeds een Dahliafestival in Vollenhove plaatsvindt. “We gaan er vanuit dat we een doorstroomevenement zijn.”