VIDEO | Oost op het Asfalt: hoe de dashcam absurde situaties vastlegt

In deze aflevering van de rubriek Oost op het Asfalt een overzicht van video's die de afgelopen weken de revue passeerden. Automobilisten die werkelijk op het allerlaatste moment invoegen, een rijstrook voor afslaand verkeer 'misbruiken' om een vrachtwagen in te halen, een jong meisje dat met haar fiets tot tweemaal toe rakelings voor een auto langs scheert en een automobilist die op bizarre wijze de bemanning van een ziekenwagen in grote problemen brengt.

In dit overzicht is er een hoofdrol voor de dashcam. Het apparaatje heeft weer feilloos een aantal absurde situaties vastgelegd.

Ziekenwagen in de problemen

Terwijl een automobilist tussen Rijssen en Holten keurig aan de kant gaat voor een ambulance, die met gillende sirenes en zwaailampen onderweg is, ziet hij tot zijn verbijstering hoe een andere automobilist van de gelegenheid gebruik maakt door nog snel even in te halen. Waardoor de bestuurder van de ziekenwagen in grote problemen raakt, aangezien juist op hetzelfde moment uit tegengestelde richting een auto nadert.

Stuntelig

Een doorgetrokken streep en een bord dat een verplichte rijrichting aangeeft, weerhoudt deze automobilist er niet van om op de N35 plotseling te stoppen. Tot ontsteltenis van de overige weggebruikers rijdt de twijfelende bestuurder zelfs iets terug om vervolgens linksaf te slaan. Waarbij hij met al dat gestuntel niet alleen voor ergernis, maar ook voor gevaar zorgt.

Tekst gaat verder onder video

Stoer?

Terwijl haar vriendinnen in Raalte keurig wachten voor passerende auto's maakt één van hen plots de oversteek. Alsof ze stoer denkt te zijn en ervan uitgaat dat de automobilisten toch wel voor haar stoppen. Tot twee keer toe gaat het bijna mis. De bestuurder van de rode auto op de andere rijbaan weet maar net een aanrijding te voorkomen. Vervolgens moet de automobilist met dashcam uit alle macht remmen om te voorkomen dat hij de fietsster schept. Die rijdt onverstoorbaar door, alsof er nooit wat is gebeurd en ze niet zojuist maar net de dans is ontsprongen.

Schrik van leven

Deze automobiliste krijgt de schrik van haar leven als een ongeduldige medeweggebruiker ineens een busje inhaalt. Door af te remmen en uit te wijken weet ze een frontale aanrijding te voorkomen. De problemen ontstaan op het moment dat de bestuurder met een bestelbusje wil afslaan. Een erachter rijdende automobilist duurt het blijkbaar allemaal veel te lang.

Op het moment dat de bestuurder van het busje afremt om af te slaan, haalt de ongeduldige medeweggebruiker in. De doorgetrokken streep en het slechte weer dat het zicht belemmert ten spijt...

Hachelijke inhaalmanoeuvre

Hoe haal je die vervelende trage vrachtwagen in op een weg die zich daar eigenlijk niet voor leent? Nou, 'gewoon' via het baanvak voor het afslaand verkeer.

Een dashcam registreert hoe een vrachtwagenchauffeur groen licht krijgt. De automobilist die erachter rijdt, ziet zijn kans schoon en haalt de truck in via het baanvak dat eigenlijk bedoeld is voor het verkeer dat linksaf wil. Een weliswaar doeltreffende, maar tegelijk ook hachelijke inhaalmanoeuvre.

Dapper of dom?

De bestuurder van deze vrachtwagen met dashcam stelde terecht de vraag: is de bestuurder van deze personenwagen nou dapper of dom? Ter hoogte van de verkeerslichten wordt de trucker ingehaald door meerdere automobilisten die het verdrijvingsvlak negeren. En net op het moment dat hij denkt dat er geen ruimte meer is om nog te passeren, wordt hij ingehaald door een klein autootje. Te zien is hoe de bestuurder met de wielen rakelings langs de betonnen rand scheert.

Waaghals

Dezelfde dashcam legt vast hoe de bestuurder van deze bestelbus kennelijk geen zin om te wachten voor de vrachtwagenchauffeur, die er logischerwijze wat langer over doet om zijn combinatie over de rotonde op de Flevoweg in IJsselmuiden te manoeuvreren. Waarop deze waaghals op het allerlaatste moment voor zijn truck langs schiet, tot grote schrik van de chauffeur.

Oost op het Asfalt

RTV Oost besteedt in de rubriek Oost op het Asfalt aandacht aan opmerkelijke situaties in het Overijssels verkeer. Gevaarlijke situaties, agressie onder automobilisten, maar het mogen ook grappige, kolderieke taferelen zijn.

Zie deze pagina voor het toesturen van video's.