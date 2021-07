Streep door Stöppelhaene: "We balen verschrikkelijk"

Stöppelhaene gaat dit jaar toch niet door. De nieuwe coronamaatregelen brengen volgens de organisatie van het festival in Raalte te veel onzekerheden met zich mee. "We balen verschrikkelijk, maar dit is de enige verantwoorde keus die we hebben," vertelt voorzitter Paul Wittenhorst.

Vooral de financiële risico's zijn voor de organisatie te groot. Doorgaan met organiseren met de kans dat het last minute alsnog gecanceld moet worden, zou een financiële strop betekenen voor het Sallandse Oogstfeest. "We moeten nu besluiten, want we vinden het ook belangrijk om duidelijkheid te bieden aan onze leveranciers en artiesten. Zij willen weten waar ze aan toe zijn en dat is volstrekt logisch. De evenementenbranche heeft het momenteel gigantisch zwaar."

'In twee weken is er veel veranderd'

Twee weken geleden maakte de organisatie nog bekend dat Stöppelhaene wel door zou gaan. "In twee weken is er veel veranderd. De beslissing van toen moeten we nu alweer terugdraaien." Het feest zou aanvankelijk van 25 tot en met 29 augustus gehouden worden. Normaal gesproken trekt het festival meer dan 100.000 mensen naar Raalte.



Overigens worden niet alle onderdelen van het oogstfeest geschrapt: "We moedigen de straatversierders aan om vooral door te gaan." Deelnemers aan de optocht wordt gevraagd om hun creatie af te maken en hem in de tuin of straat te zetten.

Optocht 'aans-umme'



De organisatie zet dit jaar namelijk in op een 'optocht aans-umme'. "Een omgekeerde optocht, waarbij iedereen een fietsroute volgt langs Stöppelhaene-versieringen." Aanmelden voor de 'andersom optocht' kan via de site van Stöppelhaene.

De organisatie zet vanaf nu koers richting het festival van volgend jaar. De volgende editie staat gepland van 24 augustus tot 28 augustus 2022.