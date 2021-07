Kinderfeestje Zwolle eindigt in plas bloed na neersteken vermeende drugsbaas

De dag begon zo onschuldig, eind maart in Vinex-wijk Stadshagen. Het was één en al vreugde bij een kinderfeestje. Maar nadat de springkussens waren leeggelopen en de kinderen op een oor lagen, liep de na-borrel compleet uit de hand. Een vermeende drugsbaas werd door zijn zwager levensgevaarlijk verwond met een mes.

De vermeende drugsbaas Danny H. uit Zwolle werd met een soort stanleymes in zijn gezicht gesneden. Dat is vandaag bekend gemaakt tijdens de rechtszaak tegen de zwager. Een slagader werd geraakt. "Het bloed gutste er werkelijk uit. Overal lag bloed", zegt een getuige. Danny's vrouw dacht dat haar man het leven zou laten. Inmiddels is hij redelijk hersteld, maar zijn gezicht toont een enorm litteken van slaap tot hals. Volgens zijn advocaat zijn er zenuwen beschadigd, waardoor Danny's oog en mondhoek naar beneden hangen.

"Ik ga je steken"

Getuigen hebben bij de politie pas dagen later verklaard dat Danny was toegetakeld door zijn zwager. "Hij riep, ik ga je steken." Die zwager, Jimmy, heeft zich zelf na drie dagen bij de politie gemeld. Het mes is nooit teruggevonden. "Geen idee waar dat is."

Volgens Jimmy was het een enorm gezellige middag, terwijl hij eigenlijk niet zo'n zin had om te gaan. Direct vanuit zijn werk is hij op verzoek van z'n vriendin- Danny's zus- toch gegaan. Als iedereen een stuk of tien biertjes op heeft, loopt de naborrel uit de hand. Jimmy's trots wordt gekrenkt, omdat zijn 'familieleden' hem vragen waarom hij zijn vriendin laat werken voor een baas.

Black-out

De discussie laait zo hoog op dat Danny een klap verkoopt aan Jimmy. Die loopt vervolgens weg. Maar als hij vervolgens terugkomt, naar eigen zeggen om zijn werkbus af te sluiten, kan hij het niet laten om Danny uit te dagen. "Danny draaide vervolgens helemaal door en sloeg zelfs zijn eigen vader neer. Die probeerde hem te stoppen. Maar toen ik zag dat Danny daarna op mij af kwam, kreeg paniek de overhand. Ik kreeg een black-out en kennelijk heb ik hem gestoken." Jimmy ontkent dat hij heeft geroep: "Ik ga je steken."

Het OM gelooft niet dat Jimmy niet meer weet dat hij heeft gesneden en gestoken. "Hij weet details van die dag feilloos te vertellen, maar is net dat cruciale stukje vergeten. Volgens deskundigen is dat onmogelijk." Tegen Jimmy is drie jaar cel geëist voor een poging doodslag. "Hij heeft met het gebruiken van dat mes het risico aanvaard dat zijn zwager zou overlijden."

Jimmy's advocate, Mariska Pekkeriet, vindt dat haar cliënt geen straf verdient. "Hij zag dat Danny zelfs zijn eigen vader in elkaar sloeg en toen dreigend op Jimmy afkwam. Hij raakte in paniek." Ze doet namens haar cliënt een beroep op noodweer. Ook stelt ze dat met het steken met een soort stanleymes het risico op overlijden niet erg groot is.

Drugslabs

Danny H. was bij rechtszaak aanwezig via beeldverbinding uit de gevangenis. Hij zit sinds mei vast, omdat hij een van de leiders zou zijn van een criminele organisatie. Samen met een Deventenaar en een man uit Zevenaar zou hij een bende aansturen die verschillende drugslabs in Nederland en België exploiteerde.

Bewijs tegen hem is onder meer gevonden in berichten die hij heeft verstuurd via Encrochat en Sky. Deze chatdiensten zijn door de politie 'gekraakt'. De rechtszaak over die drugslas krijgt in september een vervolg.

De rechtbank doet in de zaak tegen Danny's zwager Jimmy over twee weken uitspraak.