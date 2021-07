Reizen: wat kan er deze zomer eigenlijk nog?

Het vasteland van Spanje was al oranjegekleurd, maar daar komen nu de Canarische Eilanden en de Balearen bij. Het is onzekerheid troef deze zomer. Waar kunnen we eigenlijk nog naartoe?

Ze vindt het verschrikkelijk. Eerder die dag nog had Femy Sestu van reisbureau Enjoy Traveling in Heeten mensen blij gemaakt met een geboekt reisje naar de zon. "En 's avonds kon ik ze alweer bellen dat het niet door kon gaan. Had ik niet hoeven doen natuurlijk. Maar ik wilde per se dat ze het van mij zouden horen en niet vanuit de media."

Voortdurend veranderingen

Ze geeft het eerlijk toe. Ook zij ziet zo onderhand door de bomen het bos niet meer. "Als je een reisbureau hebt, waarmee je je op een specifieke bestemming richt, is het misschien nog wel te doen. Maar alleen al als je het voor Europa moet bijhouden is het totaal onoverzichtelijk, laat staan wereldwijd. Het lastige is gewoon dat de situatie van minuut tot minuut kan veranderen."

Spanje is nu helemaal oranjegekleurd en Cyprus komt daar morgen bij. Portugal is al een tijdje oranje.

Als een land oranjegekleurd is, houdt dat in dat niet noodzakelijke reizen worden afgeraden. "Wat inhoudt dat de grote touroperators simpelweg niet vliegen. Vouchers zoals vorig jaar is dit seizoen niet aan de orde. Zodoende kun je kiezen: je geld terug of omboeken naar een andere bestemming."

Op eigen houtje

Neemt niet weg dat toeristen natuurlijk op eigen houtje een reis kunnen boeken. "De vliegmaatschappijen vliegen nog gewoon. Het is dus een kwestie van een vliegticket kopen en een hotel boeken. En dan bij terugkomst eventueel in quarantaine. Al vraag ik me eerlijk gezegd wel af of iedereen zich daaraan houdt."

Huiswerk maken

Het zelf boeken van een reis is echter niet helemaal zonder risico, erkent ze. "Wat als je daar ziek wordt? En wellicht in het ziekenhuis belandt? Ben je dan eigenlijk wel verzekerd? Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Mensen die dit seizoen met vakantie willen doen er vooral verstandig aan vooraf goed hun huiswerk te maken."

Nederland op rood

In de loop van vanmiddag heeft het Europese gezondheidscentrum ECDC vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen heel Nederland op rood gezet. Dit nadat Nederland net drie weken geleden weer van rood naar oranje was gegaan.

Volgens Femy Sestu hoeft dit in de praktijk echter geen grote gevolgen te hebben: "Ook in de tijd dat Nederland rood was, kon je immers gewoon reizen. Maar naarmate je als land oranje, geel of groen kleurt, zal het 'ontvangende' land minder strenge eisen stellen. In het hypothetische geval dat zo'n land straks - nu we weer rood zijn - de eis stelt dat we bij aankomst eerst in quarantaine moeten, dan zullen de touroperators dat soort reizen niet meer uitvoeren. En mag je als reiziger dus omboeken of krijg je je geld terug."

De mogelijkheden

Duidelijk is wel dat - probleemloos een reis boeken zoals een paar jaar geleden - niet zomaar kan. "Je moet over gezondheidsverklaringen beschikken. En die moet je ook kunnen laten zien. Je kunt prima op reis hoor, maar je moet wel weten waar je aan begint. Als je echter rekening houdt met vaccinaties en pcr-testen is er nog best veel mogelijk. "Italië, Griekenland en Corsica mogen nog en hetzelfde geldt voor Scandinavië."