'Kroongetuige' Zwolse onderwereldoorlog veroordeeld voor cokehandel

De officieuze kroongetuige in de Zwolse drugsoorlog, bijgenaamd Bolle, is veroordeeld tot 20 maanden cel. Tegen hem was twee jaar cel geëist. Samen met zijn broer heeft hij volgens de rechtbank maandenlang cocaïne gedeald in de regio. "Dat neemt de rechtbank hun zeer kwalijk."

De Bolle wordt gezien als een soort kroongetuige in de lokale onderwereldoorlog, omdat hij bij de politie een boekje open heeft gedaan over twee Afghaanse broers - Abas en Idris - die met harde hand regeerden op de Zwolse drugsmarkt. De Afghanen zijn mede door die verklaring onlangs veroordeeld tot 13 en 19 jaar cel voor verschillende moordaanslagen in de stad. Bolle deed zijn verhaal bij de politie, omdat hij naar eigen zeggen door Abas en Idris op gewelddadige wijze is ontvoerd.

Aggie

Sinds de twee Afghanen vastzitten, heeft de Irakese Bolle met zijn broer de drugsmarkt (deels) overgenomen. Dat deden ze met de zogenoemde Aggie-lijn. Gebruikers konden via WhatsApp 24 uur per dag hun drugs bestellen en bij Bolle of zijn handlangers afrekenen via een online betaalverzoek. Uit rechercheonderzoek blijkt dat Bolle en zijn broer zeker drie loopjongens hadden, die de drugs naar klanten brachten. Bolle heeft volgens de rechtbank aantoonbaar tien maanden gedeald, zijn broer acht maanden.

Bewijs

Er is veel bewijs tegen de Irakese broers. Zo zijn betalingen binnengekomen op hun eigen rekening, zijn er verschillende gesprekken opgevangen over drugshandel en verklaren verschillende afnemers dat ze bij de broers drugs hebben gekocht. Ten slotte heeft de politie het duo geobserveerd en een bestelling geplaatst. De bestelde drugs werd gauw gebracht.

Met de drugshandel hebben ze volgens de recherche veel geld verdiend. Bolle kocht daar volgens de politie onder meer dure designertasjes van voor z'n vriendin. Die heeft ze op hoge poten terug gevraagd bij het politiebureau. Volgens Bolle zijn de tasjes "harstikke nep".

Auto's in brand

Bolle en zijn broer erkennen dat ze in coke hebben gedeald, maar minder lang dan waar ze nu voor zijn veroordeeld. Ze zeggen dat ze in de handel zijn gestapt, omdat ze gebrek aan geld hadden. "Verschillende auto's van mij werden in brand gestoken", zegt Bolle. "Toen heb ik een klantenbestand gekocht en ben ik gaan dealen. Achteraf heel dom." Tot het moment van de uitspraak door de rechtbank was Bolle op vrije voeten. Hij zal de cel weer in moeten. Z'n broer heeft zijn straf al uitgezeten tijdens voorarrest.