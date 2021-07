Kunstenaar Ronald Westerhuis stelt atelier in Zwolle open voor fototentoonstelling over MH17 monument

"Opdat wij nooit vergeten". Dat is de belangrijkste reden voor Ronald Westerhuis om in zijn atelier een tentoonstelling te wijden aan het MH17 monument. Het hele proces vanaf het allereerste idee tot aan hoe het monument er nu bij ligt is vastgelegd door bevriende fotograaf Raymond van Olphen. Een deel van die foto's is de komende twee weken te zien in het atelier.

Ronald Westerhuis hangt in zijn atelier de foto's op (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Nagedachtenis

De foto's laten zien hoe het enorme kunstwerk is gemaakt, maar belangrijker voor Ronald is dat de tentoonstelling een plek is ter nagedachtenis: "We zitten nog steeds met corona dus is er weer geen grote herdenking, Hier kan je naar binnenlopen en er even bij stilstaan, dat gevoel willen we overbrengen."

Ook de proefversie van de grote ronde plaat met daarop alle 298 namen van de mensen die zijn omgekomen is tentoongesteld in het atelier. Die vormt het hart van het grote monument. Verder is er ook een korte documentaire te zien over de totstandkoming van het monument.

De 298 namen van alle slachtoffers zijn gegraveerd in een stalen plaat (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Over mijn schouder"

Het werken aan het monument was loodzwaar, vertelt Ronald: "Ik heb vanaf het begin veel contact gehad met de nabestaanden. Normaal gesproken krijg ik een opdracht van één opdrachtgever, en is het feest met champagne, gezellig. Maar nu had ik het gevoel dat honderdduizenden mensen met me meekeken over mijn schouder."

"De impact van de ramp op de samenleving was zo groot, zestig procent van de Nederlanders heeft er wel direct of indirect mee te maken gekregen", vertelt Ronald, "het kan een partner zijn, een kind, de buurvrouw, iemand van school, collega, van de voetbal, noem maar op. Dan realiseer je je wel dat dit echt een ander soort opdracht is."

Nooit vergeten

Na jaren van radiostilte wil Ronald nu meer laten zien van zijn werk aan het monument, zeven jaar nadat het vliegtuig moedwillig uit de lucht werd geschoten: "Niet voor mezelf, maar omdat we de MH17 nooit mogen vergeten. Het is ook heel actueel, want nu zijn eindelijk ook de rechtszaken. En voor onszelf is dit ook een moment om een beetje ontladen".

De tentoonstelling is ook een plek ter nagedachtenis aan de slachtoffers (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"Ik ben trots dat ik dit heb mogen maken, maar het voelt ook dubbel, Het was heel zwaar want ik zat ook steeds in dat verdriet. Het heeft op mij persoonlijk veel impact gehad."

De tentoonstelling in het atelier van Ronald Westerhuis aan de Willemsvaart in Zwolle is te zien tot en met 1 augustus.