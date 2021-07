Nipte oefenzege Heracles op Rödinghausen

Alle goals vielen pas in de tweede helft. Heracles kwam na een uur op voorsprong door een goal van Mateo Les. De verdediger uit Kroatië kopte raak na een hoekschop: 1-0. In de slotfase leek Rödinghausen - een ploeg uit de Regionalliga, het vierde niveau in Duitsland - een remise uit het vuur te slepen, want Gerrit Kaiser maakte er 1-1 van. Kort daarna werd Kasper Lunding de matchwinner voor de Almeloërs: 2-1.

Het venijn zat daarmee duidelijk in de staart van de wedstrijd, want met name voor rust had Heracles moeite om kansen te creëren. Dat was eerder ook al het geval in de oefenduels met Go Ahead Eagles (1-0 winst) en Sparta Rotterdam (1-2 verlies).

Morgenavond staat alweer de volgende oefenwedstrijd op het programma voor Heracles. De ploeg speelt dan twee maal zestig minuten in en tegen FC Volendam.