Hoogwaterpiek IJssel woensdag verwacht, camperplaats Wijhe gaat dicht

De waterstand in de rivier stijgt flink door de enorme hoeveelheid neerslag in het stroomgebied van de Rijn. Het Rijnwater komt bij Lobith ons land binnen en takt dan voor een deel af naar de IJssel. "We verwachten de piek van het hoge water volgende week woensdag aan het begin van de dag in ons werkgebied bij Deventer te hebben," aldus de woordvoerder van het waterschap.

Het waterschap verwacht dat het water tegen de IJsseldijken aan komt te staan en uiterwaarden zullen onderlopen. "We verwachten op dit moment dat de situatie goed beheersbaar zal zijn. Een vergelijking met de situatie in Limburg gaat dan ook mank." De Wellekade in Deventer blijft volgens de inschatting van het waterschap droog.

Aandacht voor bevers

Wel komen er extra dijkinspecties van het waterschap. Ook is er aandacht voor bevers die in de uiterwaarden bivakkeren. " We willen weten waar ze zich bevinden en waar ze naartoe trekken als hun verblijven in de uiterwaarden onder water komen te staan."

De kans bestaat dat bevers door het hoogwater richting de dijk gaan trekken en daar gaan graven. "Dat willen we natuurlijk voorkomen. Onze muskusrattenbestrijders hebben veel gebieds- en natuurkennis en weten waar de bevers ongeveer zitten. Die locaties houden we goed in de gaten," aldus Van Gerner.

Het waterschap is niet van plan om maatregelen bij de Vecht te nemen. "De Vecht is een regenwaterrivier, maar in het stroomgebied ervan is er relatief weinig neerslag gevallen. Het waterpeil van de Vecht stijgt slechts beperkt en we verwachten dat de rivier binnen de oevers blijft."

Wijhe: Loswal afgezet met hekken

De gemeente Olst-Wijhe neemt maatregelen, met name rond de Loswal in Wijhe. De jongerenontmoetingsplek is uit voorzorg weggehaald. Zodra het waterpeil de rand van de kade bereikt, wordt de Loswal afgezet met hekken. Ook moeten de campers dan vertrekken van de camperplaatsen.

De jongerenontmoetingsplek in Wijhe wordt uit voorzorg weggehaald (Foto: Gemeente Olst-Wijhe)

Of de waterstand gevolgen heeft voor de veerponten in Wijhe en Olst is nog niet bekend. Fortmond blijft, volgens de huidige verwachting, bereikbaar voor auto's.