Maaltijdbedrijf Food Connect in Almelo overgenomen door Noord-Hollandse branchegenoot

Het Almelose maaltijdbedrijf Food Connect is overgenomen door de Kramer Group uit Warmenhuizen. Food Connect is een grote speler op de markt van gezonde maaltijden die vooral bij veel senioren thuis worden bezorgd. Juist het bezorgnetwerk van Food Connect is door de overname een waardevolle aanvulling voor de Kamer Group. Dat bedrijf begeeft zich met de werkmaatschappij Koninklijke Vezet op de markt van verse maaltijden en salades.

Oprichter en grootaandeelhouder Wim Swier noemt de verkoop van Food Connect aan de Kramer Group "de kroon op het levenswerk." Food Connect groeide in twintig jaar tijd uit tot een grote speler in de vervaardiging en bezorging van verse en gezonde maaltijden. Bij Food Connect werken 170 mensen. Het bedrijf maakt nu nog 3 miljoen maaltijden per jaar en heeft de ambitie om dat aantal te verdubbelen in de komende jaren.

Volgens directeur Bouwe van Wijk van Food Connect heeft de overname geen gevolgen voor de werkgelegenheid en is het ook het doel om in Almelo of omgeving uit te breiden als het aantal maaltijden van 3 naar 6 miljoen groeit. De Kramer Group biedt met Koniklijke Vezet een belangrijke ingang bij supermarktketen Albert Heijn. Koninklijke Vezet levert daar de groente en fruit.

Opgericht in garagebox

Food Connect werd door Swier in 2001 opgericht. De oprichter had eerder jarenlang ervaring opgedaan in sterrestaurants. De eerste tijd opereerde het bedrijf vanuit de garage van Swier en zijn vrouw in Denekamp. In 2019 nam investeringsmaatschappij Wadinko een belang in Food Connect. Door de kapitaalinjectie van Wadinko maakte Food Connect met het merk Eten met gemak een groeispurt door. De Kramer Group heeft de aandelen zowel Swier als Wadiko in Food Connect overgenomen.