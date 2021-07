Vaccineren in Dalfsen en Zwolle zonder afspraak

De prik- en testlocatie van de GGD in de IJsselhallen in Zwolle (Foto: RTV Oost / Mark Bakker)

Wie een Jansssen-vaccin wil halen in Zwolle of Dalfsen hoeft daarvoor geen afspraak meer voor te maken. De GGD IJsselland start een proef om op beide locaties één priklijn te openen voor mensen zonder afspraak.

De proef start vrijdag bij Trefkoele Plus in Dalfsen en maandag in de IJsselhallen in Zwolle. De GGD wil weten of er behoefte is om zonder een afspraak een prik te gaan halen. Voor sommige mensen is het vooraf maken van een afspraak via de telefoon of online een drempel. Met prikken zonder afspraak wil de GGD die wegnemen.

Genoeg capaciteit

Op de priklocaties is er genoeg capaciteit en er zijn ook genoeg vaccins. "We hebben meer vaccins dan armen" zegt Sebastiaan van Buuren projectleider van GGD IJsselland. De eerste dagen wordt het vaccin van Janssen gegeven. Daarna zullen ook de vaccins van Moderna en Pfizer zonder afspraak te krijgen zijn.

Voorwaarden

Prikken zonder afspraak is voor volwassenen vanaf 18 jaar. Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Wel kan het zijn dat mensen die zonder afspraak komen wat langer moeten wachten. Er moet een registratie plaatsvinden en een gezondheidsverklaring worden ingevuld. Het is mogelijk om dit formulier thuis al in te vullen en dat scheelt tijd.

Belangstelling

Hoe groot de belangstelling is voor prikken zonder afspraak weet de GGD niet. Gelet op de vakantie die bij velen gaat beginnen en het feit dat er bij het Janssen-vaccin maar één prik nodig is, verwacht de GGD voldoende animo. Wie langs komt zonder afspraak kan buiten zien hoe druk het is. Als de rij te lang is, wordt geadviseerd om een andere keer terug te komen.