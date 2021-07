GGD gaat wijken in Overijssel in om meer mensen te vaccineren

De GGD IJsselland gaat de komende weken in Zwolle en Deventer wijken en buurten in om mensen op te zoeken die zich nog niet hebben opgegeven voor een vaccinatie. Ook in Twente trekt de GGD wijken in waar de vaccinatiegraad achterblijft.

"Iedereen die dit wil, moet de kans krijgen zich te laten vaccineren tegen corona." Met dat als uitgangspunt pakken specialisten van de GGD hun biezen en trekken ze de wijken in.

In Twente zegt de GGD dat het 'in nauw contact staat' met gemeenten en met bedrijven waar veel arbeidsmigranten werken. De Twentse GGD wil eveneens de wijken in waar de vaccinatiegraad lager is. Welke wijken dat zijn, brengt de gezondheidsdienst momenteel in kaart.

Wat houdt je tegen?

De GGD IJsselland wil nagaan wat 'vaccinatie-mijders' nu tegenhoudt. Twijfelen ze over een vaccinatie of spelen er misschien andere zaken? Willen mensen bijvoorbeeld liever in hun eigen buurt ingeënt te worden? Heeft iedereen de informatie wel? Speelt taalachterstand een rol of maakt moeite met regels en regelingen het lastig om een afspraak te maken?

Voor IJsselland is het de bedoeling dat in Zwolle en Deventer ervaring wordt opgedaan en dat na de zomer in meer gemeenten moeilijk bereikbare mensen in hun wijk worden opgezocht. Doel is zoveel mogelijk mensen vaccineren tegen corona.

Het gaat nu om mensen waarvoor we een stapje extra moeten doen Directeur Rianne van den Berg van GGD IJsselland

Vaccinatiebus

In IJsselland komen ook informatiemomenten in wijkcentra. Daar kan een prik worden gehaald en er zal ook vaccinatiebus op pad gaan om zoveel mogelijk mensen te vaccineren.

De directeur van GGD IJsselland vergelijkt dit deel van de campagne met de werkwijze in de jeugdgezondheidszorg. "Er is zoveel informatie op dit moment. Zie daaruit maar eens te halen wat jij nodig hebt om je keuze te kunnen maken. Daar willen we mensen bij helpen."

In Twente is (nog) geen sprake van een mobiele vaccinatiebus waarmee de GGD de wijken intrekt.