Zomer in Overijssel dag 4: de koning van de klomp, golfen en met Stamsnijder op de fiets

Monique ging vandaag met Folkert Velten naar een prachtige plek: landgoed het Rheins. Velten, oud-profvoetballer voor onder andere Heracles, speelde 377 wedstrijden voor de club uit Almelo. Hij scoorde 221 doelpunten. Na zijn voetbalcarrière bleef gras een prominente rol in het leven van Velten spelen. Tegenwoordig maait hij namelijk het gras bij het Rheins.

En van het gras op het landgoed naar de greens van golfclub Twente. Verslaggever Lotte kreeg vandaag golfles. In 1926 besloot een aantal Twentse fabrikanten tot de oprichting van een golfclub. Op het voormalig landgoed Drienerlo werd dat jaar een 9-holes golfbaan aangelegd. De golfclub behoort tot de tien oudste golfclubs van ons land.



En we blijven even in de sport, want ook voor Tijmen stond er een activiteit op het programma. Reed hij eerder deze week nog een rondje met Rudi Kemna, vandaag mocht hij op pad met oud-profrenner Hennie Stamsnijder. Stamsnijder bezit de meeste NK-titels veldrijden in ons land en nam twee keer deel aan de Tour de France.

Voor verslaggever Pim stond er minder sport op het programma. Hij ging op bezoek bij klompenmaker Gerald Getcate in Enter. Hij was ooit Hollands beste damesklompenmaker. Was inderdaad. Hij werd op het NK klompenmaken onttroond door de jongste klompenmaker van ons land. En dat vindt hij eigenlijk helemaal niet zo erg, want dat betekent dat de jongere generatie klompenmakers aanstaande is.