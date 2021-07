HSC'21-Excelsior'31 in voorronde KNVB Beker

HSC'21 en Excelsior'31 spelen tegen elkaar in de eerste voorronde van het toernooi om de KNVB Beker. Dat is de uitkomst van de loting donderdagavond.

De derby tussen de Overijsselse derdedivisionisten wordt gespeeld in Haaksbergen op zaterdag 14 augustus. HSC'21 en Excelsior'31 zijn de enige twee clubs uit onze provincie die in de eerste voorronde in actie komen.

Staphorst en HHC in tweede voorronde

Staphorst mag deze kwalificatieronde overslaan. De derdedivisionist was vorig seizoen één van de amateurclubs die vanwege de coronamaatregelen niet meer in actie mochten komen in het bekertoernooi. De gedupeerde amateurverenigingen hoeven dit seizoen pas in de tweede voorronde in te stromen, net als alle clubs uit de Tweede Divisie, waaronder HHC Hardenberg.

De loting daarvoor is pas na afloop van de eerste kwalificatieronde.