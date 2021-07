Etherpiraat Jorn Slager blij met erkenning voor radiopiraten

De 'Cultuur van de Piratenmuziek' staat op de lijst van Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat maakte het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland vanochtend bekend. De Overijsselse piraat Jorn Slager is daar erg bij mee: "Dit verdienen we."

Het gaat om alle legale activiteiten die in het verleden vanuit de zendpiraterij zijn ontstaan. De ouderwetse 'illegale' zendpiraat is tijdens de benoeming van de loopplank geduwd en valt dus buiten de boot. Maar het genre piratenmuziek, de geheime zender feesten en activiteiten in piratenstudio’s staan nu wèl op de lijst.

Jorn Slager woont onder de rook van Steenwijk, in Eesveen. Hij draait legaal zijn plaatjes via het internet maar heeft daarnaast ook een illegale zendinstallatie waarmee hij programma’s maakt die te beluisteren zijn op de FM-band. Zijn zendstation ‘Net Wa’k Wou’ is een bekend fenomeen bij piratenliefhebbers in Overijssel.

Saamhorigheid

“Fantastisch dat er een stuk erkenning komt voor dit soort muziek. Ik wil niet zeggen dat die erkenning er eerst niet was, maar er werd vanuit commerciële zenders wel eens op de piratencultuur neergekeken”, zegt Jorn. “Deze hobby en tak van cultuur verdient zeker erkenning. Het is niet alleen de gezelligheid, maar ook de saamhorigheid onderling. Daarnaast zijn onderlinge connecties tussen piratenstations erg goed. Als iemand iets wil lenen van een ander, is dat nooit een probleem en helpen we elkaar”, aldus de 35-jarige radiopiraat uit Steenwijkerland.

De erkenning heeft lang op zich laten wachten. Piratenzenders bestaan namelijk al bijna honderd jaar. Is er nog wel toekomst voor de FM-piraat nu DAB+ en internetradio hun intrede doen? Slager twijfelt er niet over: “Ik spreek iedere week nog wel jongens die graag willen beginnen. Dan komen ze met vragen en ideeën over het oprichten van een geheime zender en ik probeer ze daarbij te helpen. Er is genoeg aanwas, leuk dat de nieuwe generatie dit ook oppakt.”

Dat de illegale activiteiten van de radiopiraat niet op de lijst staan, kan Slager begrijpen: “Iets wat illegaal is, kun je daar niet zomaar opzetten. Maar de erkenning voor de muziek is super.”