Kwart Overijsselaars spreekt thuis streektaal: Nedersaksisch het populairst

Een kwart van alle Overijsselaars van 15 jaar en ouder spreekt thuis een andere taal dan Nederlands. De meest gesproken taal, na het Nederlands, is het Nedersaksisch. Achter sommige voordeuren in onze provincie wordt Fries gesproken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In Friesland en Limburg wordt het meest in een andere taal gepraat. In Limburg spreekt meer dan de helft van alle mensen thuis een andere taal, als vanzelfsprekend is dat het Limburgs. In ongeveer veertig procent van alle Friese huishoudens wordt Fries gepraat.

In Overijssel, Drenthe, Groningen en Gelderland is het Nedersaksisch de populairste taal na het Nederlands. In 31 procent van alle Drentse huishoudens wordt het Nederduits gesproken, in ruim een kwart van alle Groninger huishoudens is dat ook de populairste taal. In Overijssel wordt achter 23,6 procent van alle huishoudens Nedersaksisch gepraat. In Gelderland is dat 10 procent.

Achter bijna 8 procent van de Overijsselse voordeuren wordt een buitenlandse taal gesproken.

Utrecht: praat Nederlands met me

Utrecht is de provincie waarin landelijk gezien het minst een andere taal wordt gesproken. Iets meer dan 91 procent van alle Utrechters spreekt volgens cijfers van het CBS Nederlands.

Volgens het statistiekbureau verschilt het gebruik van regionale talen en dialecten niet alleen per regio. Ook opleidingsniveau en leeftijd zijn van invloed. Het gebruik van dialect als voertaal thuis neemt af naarmate de opleiding hoger is. Ook spreken ouderen – met name bij het Limburgs, Nedersaksisch en een lokaal dialect – vaker een andere taal dan het Nederlands dan jongeren.