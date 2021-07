Tom Grobben (29) uit Enschede is sojamelkboer: "Het is een vrij nieuw product"

Tom en Bart Grobben (31) uit Enschede verbouwen hun eigen sojabonen en verwerken deze tot sojamelk. "Het is een vrij nieuw product in Nederland en we hebben echt zelf moeten ontdekken hoe het moest."

De sojabroers komen uit een boerengezin en stammen af van een familie vol melkveehouders. Hun ouders hadden 75 melkkoeien. "Ik heb vroeger zelf ook gemolken, maar gelukkig hadden we al vrij snel een melkrobot", zegt de jongste broer. Zelf ging hij een andere weg in: hij ontdekte samen met z'n broer de Nedersoja.

En deze vorm van landbouw is flink aanpoten. "We moeten ongeveer twee weken per jaar met wapperende armen over het veld lopen om duiven te verjagen", grapt Grobben. Maar het is wel echt een probleem. "Duiven zijn gek op de jonge sojaplantjes, als ze net uit de boon komen. Dan doen we echt alles om de duiven weg te houden. Voor de rest doet de plant het hier goed, als het niet te droog is."

Eigen stikstof

"De sojaplant is een vlinderbloemige. Die heeft geen kunstmest nodig, want die haalt de stikstof uit de lucht. En we gebruiken ook geen bestrijdingsmiddelen. En omdat het geconsumeerd wordt door de mens en niet door dieren, sla je een hele schakel over, waardoor onze ecologische footprint kleiner is. "

Wanneer de boon begint te zetten, worden de planten helemaal bruin, waardoor het veld verdord oogt. "Maar dan ben ik juist blij, want dan is het weer gelukt."

Samen verbouwen

De gebroeders Grobben willen graag samenwerken met andere boeren in Nederland die ook soja willen verbouwen. "Je mag soja maar één keer in de zeven jaar op het land zetten, omdat het anders de bodem uitput. Daarom hopen we een groep boeren bij elkaar te krijgen die ook soja willen verbouwen."

Verwaarden

De broers leveren hun sojabonen niet aan een grote partij, zoals dat wel met de koeienmelk van de boerderij gebeurt. "Er is zoveel soja op de wereld, dat het niet winstgevend is om het naar een grote partij te doen. Wij willen het echt verwaarden op onze eigen manier als een exclusief product en we leveren nu dan ook aan restaurants."

Hij vervolgt: "Onze sojamelk wordt niet zo heet gekookt als de meeste andere soorten sojamelk waardoor het korter houdbaar is, maar het eindproduct wel veel lekkerder is."

Wilt u meepraten over boeren, natuur of duurzaamheid? Word dan lid van de facebookgroep Groen Overijssel. Luister hier het hele gesprek met Tom Grobben terug.