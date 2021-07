Ondanks de nieuwe maatregelen een bruiloft met avondfeest? Mark uit Denekamp regelt het: 'Volledig volgens de regels'

Hij moest wel even slikken toen hij vorige week op tv keek naar de corona-persconferentie. De aangescherpte maatregelen betekenden opnieuw een kink in de kabel voor bruiloften, die de afgelopen anderhalf jaar al twee, soms drie keer werden verplaatst.

Veel verdriet

"We hebben mensen met heel veel verdriet", zegt Fox, "Bij ons zijn bruidsparen waarbij bijvoorbeeld iemand ongeneeslijk ziek is. De bruid wil graag nog door haar vader worden weggebracht, maar ze weet niet zeker of hij er volgend jaar nog is... Of je hebt te maken met iemand die lijdt aan dementie. Die wil je er nog graag bij hebben, zolang dat goed gaat. En als dat niet gaat, dan is dat ook heel lastig."

Opnieuw alles opschuiven naar een later moment; het is voor sommigen gewoon geen optie meer. "Er zijn mensen die ons in blinde paniek opbellen en vragen: wat gebeurt er? We hebben iedereen al uitgenodigd en alles aanbetaald. Wat moet ik doen?"

Het is niet zomaar een verjaardagsfeestje dat je op een later moment kunt vieren, zegt Fox. "Je regelt van de kapper tot de bloemen. De jurk, het pak, de ringen; noem maar op. Het zijn heel veel partijen die met elkaar werken aan zo'n bruiloft. En wanneer je die verplaatst, dan moet ook net de fotograaf die je had gevraagd maar weer kunnen. Of de dj of band die je had geregeld. Het is niet zo makkelijk om zomaar een bruiloft te verplaatsen."

Oplossing

En toch is dat precies wat Fox doet, verplaatsen. Niet in de agenda, maar letterlijk. "We hebben een zaal gehuurd in Nordhorn", zegt Fox. "Dat betekent dat we na het dagprogramma van hier verhuizen naar Nordhorn. Daar vieren we dan het avondfeest. Zoals gepland, mét een band en een dj."

Precies zeven kilometer verderop kan het dus wel, constateert Fox tevreden. In een zaal, in een immense, oude weverij. "Er moet nog veel gebeuren", zegt Fox, kijkend door de nog vrij lege zaal.

"De decoratie komt er nog in, er komt nog een nieuwe bar in, de verlichting moet nog aan het plafond. En er komt nog een podium voor de band en de dj. We hebben hier nog wel een paar daagjes werk om het aantrekkelijk en gezellig te maken, maar dan heb je straks ook een mooie zaal.'

Volgens de regels

Wat hij doet is volledig binnen de regels, benadrukt Fox. "We testen voor toegang. Alleen mét testbewijs kun je daar het avondfeest vieren, zoals dat tot vorige week donderdag hier in Nederland ook nog mocht."

De Denekamper verdient er zelf overigens niets aan, dat de avondfeesten doorgaan. De catering wordt in Duitsland namelijk verzorgd door de lokale brouwerij. Maar dat heeft Fox er graag voor over: "We doen het voor de bruidsparen."