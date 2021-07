Goed nieuws voor ernstig zieke Gert Jan: toch uitkering volledige arbeidsongeschiktheid

De ernstig zieke Gert Jan van Duren uit Almelo krijgt toch een uitkering voor volledige arbeidsongeschiktheid, een zogeheten IVA-uitkering. Vorige week stonden van Duren en het UWV voor de rechter, omdat de aanvraag tot dusverre werd afgewezen. "Onze advocaat denkt dat door alle publiciteit het UWV nu van gedachten is veranderd. We zijn er in ieder geval erg blij mee", zegt Gert Jan's vrouw Bianca.

Gert Jan werd vorige week per ambulance naar de rechtbank gebracht, omdat hij leidt aan ME/CVS, een chronisch vermoeidheidsyndroom. Om die reden kan de Almeloër niet werken en ligt hij op bed. Hij heeft een zorgunit toegewezen gekregen via de WMO en er is geen uitzicht op verbetering. Toch kwam hij volgens het UWV niet in aanmerking voor IVA, de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

Nu, anderhalve week later, is de uitkeringsinstantie van gedachten veranderd. "Dit scheelt een hoop gedoe. Jammer dat het zo moet, maar we zijn er blij mee", stelt Bianca. Hun advocaat denkt dat de aandacht voor de zaak de belangrijkste reden is voor de ommezwaai van het UWV.

Nu het UWV de IVA toekent, betekent dit dat Van Duren met terugwerkende kracht tot juni 2020 krijgt uitbetaald. De rechter meot nog wel een uitspraak doen over de versnelde aanvraag. Wordt dit toegekend, dan wordt er vanaf juni 2019 uitbetaald.