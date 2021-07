Zomer in Overijssel dag 5: Prachtig uitzicht vanaf de uitkijktoren, dorpswandeling en de Tour de France

Monique ging met Eddy Oude Voshaar naar een prachtige plek: de uitkijktoren bij Zandbergen. Ook ging ze op pad naar de vogelkijkhut en de bijzondere vogels in dit gebied. Dit uitgestrekte bosgebied tussen Losser en de Duitse grens bevat een zeer gevarieerde flora en fauna, ideaal voor wandelingen of fietstochten.

Verslaggever Lotte had ook een drukke dag. Ze kreeg een dorpswandeling onder leiding van gids Sietse, beklom de Martinustoren en bracht een bezoekje aan distilleerderij Horstman. Want in Losser zijn er veel wandelingen mogelijk waarbij je kennis maakt met het cultuurhistorische verleden.

En verslaggever Bert van Losser keek met gast Henk Poppe nog even met een schuin oog naar Frankrijk en de Tour de France. Hij was profwielrenner in 1974 en 1975. In dat eerste jaar zegevierde hij in de tweede etappe van de Tour.