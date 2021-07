Gevaarlijke kruising Haarle krijgt met circulair viaduct tijdelijke kruising

De gevaarlijke kruising van de N35 bij Haarle wordt definitief aangepakt. De gemeenten en de provincie Overijssel, verenigd in de Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) N35 Wijthmen-Nijverdal hebben gekozen voor een circulair viaduct bij de kruising van de N35 met de Stationsweg. Hellendoorn-wethouder Jelle Beintema is blij. "Met dit besluit kan de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid ter plekke geweldig worden verbeterd."

Beintema, die zelf onderdeel is van de BBG, is blij dat er niet gekozen is voor een gelijkvloerse oplossing met verkeerslichten. "De uitdrukkelijke wens van de lokale samenleving voor een veilige ongelijkvloerse oplossing is met dit besluit gehonoreerd."

Het is de bedoeling dat de N35 wordt verbreed tot tweemaal twee rijstroken, waarbij een maximumsnelheid geldt van 100 kilometer per uur. Tot die tijd is er met een circulair viaduct gekozen voor een tijdelijke oplossing. Het viaduct blijft liggen zolang de verbreding nog niet gerealiseerd is. Dit kan nog wel vijftien tot twintig jaar duren.

Het verkeer zal straks rechts invoegen op en uitvoegen van de N35. Het gaat om een circulair viaduct. Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van herbruikbare elementen die na de gebruiksperiode bij Haarle elders opnieuw kunnen worden ingezet.

Najaar plannen uitwerken

De gemeente Hellendoorn gaat de plannen verder uitwerken in het najaar. Beintema onderstreept nog eens het belang van draagvlak. “Bij de afweging was, behalve kosten en beheer en onderhoud, ook draagvlak een heel belangrijk element. Juist vanwege dat draagvlak hebben we ons, samen met onze lokale en regionale partners, jarenlang ingespannen om een aanvaardbare veilige oplossing voor Haarle te realiseren. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit viaduct er nu ook op afzienbare termijn daadwerkelijk gaat komen.”