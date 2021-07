Stel ontvlucht Limburg per boot naar de IJssel bij Deventer: "Nog nooit meegemaakt"

Bij de IJssel in Deventer lijken veel recreanten zich aan de oproep van Rijkswaterstaat te houden om voorlopig even niet met plezierjachten het water op te gaan. Een stel uit Weesp, dat overnacht in de Deventer haven, neemt die oproep ten harte. "We zijn dinsdag net op tijd weggevlucht uit Venlo. Dit hebben we nog nooit meegemaakt."

Ze wilden naar Maastricht varen, maar kwamen niet verder dan Venlo. "Vorige week zondag was het nog prachtig weer op de Maasplassen. Het was allemaal heel onverwachts", vertelt de vrouw.

Ellende in Limburg

Het stel voer afgelopen dinsdag noordwaarts, weg uit Limburg. "Woensdag hoorden we van de ellende in Valkenburg. We zijn op tijd naar het noorden gevlucht. Kennissen van ons zitten met hun boot vast in Asselt, boven Roermond. Met een bootje naar de kant hebben ze nog wat boodschappen kunnen halen voor de komende dagen. Maar tot aankomende dinsdag mogen ze niet eens varen, vanwege alles wat in het water ligt."

De twee zeggen dit soort vaaromstandigheden nog nooit mee te hebben gemaakt. "Het was aardig sturen. Je ziet ook dat de Uiterwaarden al behoorlijk benut worden, onderweg zagen we bomen in het water."

Oppassen

Verderop staat een man zijn boot te poetsen. "Over een weekje gaan we weg", vertelt hij. "Maar het is wel oppassen de komende weken. Er drijft natuurlijk van alles, zoals boomstammen. Als je rommel in je schroeven krijgt, dan is het einde vakantie."

Het advies van Rijkswaterstaat om voorlopig niet het water op te gaan, volgt hij op. "Ik was van plan om nog te gaan varen dit weekend, maar ik denk dat ik even wacht."