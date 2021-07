Tot hottub verbouwde giertank in Ambt Delden strak in de lak en klaar voor de zomer

Vijf jaar geleden al ontstond het idee voor de hottub en werd de giertank aangeschaft. "Toen hebben we al de bovenkant er af gesneden, maar eigenlijk is hij daarna jarenlang blijven staan." Corona was in dit geval de uitkomst. "We hadden vorig jaar een heel zomer bijna niets te doen, dus toen zijn we er echt aan gaan klussen." Ook vrienden Yannick en Gijs hebben hard gewerkt aan de hottub en maken er dankbaar gebruik van.

Bjarne en z'n vrienden bij de houtkachel die de hottub verwarmt (Foto: RTV Oost )

Houtkachel

Het resultaat mag er zijn, de hottub wordt verwarmd door een heuse houtkachel. "De temperatuur loopt op tot zo'n 40 graden." Omdat de vrienden geen risico willen lopen is iedereen van de groep voor vandaag speciaal getest op corona. "Zodat we daar vandaag in elk geval geen rekening mee hoeven te houden."

De hottub legde vandaag ongeveer de route Delden-Borne-Saasveld af. Mocht je hem gezien hebben en willen weten hoe knus het badderen eraan toe gaat? Kijk deze video: