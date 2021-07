Wijhe zet zich schrap: "Wij verwachten dat de IJssel vanavond over de rand komt"

Volgens havenmeester Jaap Doorgeest van de gemeente Olst-Wijhe zal de IJssel de komende uurtjes flink gaan stijgen in Wijhe. "De verwachting is dat het water vanavond over de kade is gekomen." Uit voorzorg zijn vandaag de camperhouders die langs de rivier stonden vriendelijk verzocht om hun plekje hogerop te zoeken. "Ja die hadden vanavond anders niet meer droog gestaan", zo verwacht Doorgeest.

Het IJsselwater klotst inmiddels al tegen de Loswalkade aan in Wijhe. Toch blijft de schade beperkt op de kade. Nadat de laatste camper het terrein had verlaten, is het gebied afgezet voor publiek. "Vorig jaar is hier een hondje verdronken bij het hoge water. Dat willen wij absoluut niet nog een keer zien gebeuren", aldus Doorgeest.

'Ieder jaar'

Niet iedereen is onder de indruk van het stijgende waterpeil. Een woordvoerder van camping De IJsselhoeve in Veessen geeft aan zich weinig zorgen te maken: "De camping ligt op een hoger gelegen gebied. Ieder jaar stijgt en daalt het water. Ik woon hier nu al zoveel jaren. Dit gebeurt ieder jaar." Doorgeest, havenmeester en tevens uitbater van de Loswal in Wijhe, verwacht dat ook hij met zijn terras droge voeten zal houden. "Je wilt natuurlijk ook geen risico nemen. Zeker niet voor de gasten van je terras of de camperplek. Maar een gevaarlijke situatie is uitgesloten."

Ook de paarden in Wijhe moesten worden geëvacueerd. (Foto: Robert Jan Leerink)

Evacuatie paarden

Ook de wilde paarden in de Wijhese uiterwaarden hebben het hogerop moeten zoeken. Met de hulp van drie veewagens zijn vanmiddag de paarden geëvacueerd naar een hoger gelegen gebied om ze te beschermen tegen het komende hoge water. De koeien die ook in de uiterwaarden verblijven, zijn nog niet verplaatst. De verwachting is dat ook zij de komende uren een plekje achter de dijk zullen krijgen.