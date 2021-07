John Bierling nieuw lid Raad van Commissarissen FC Twente

John Bierling is door de vergadering van Aandeelhouders per direct benoemd tot de lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van FC Twente. De benoeming is mede ingegeven door een positief advies van ledenvereniging ‘Twente, verenigt!’. Naast Bierling bestaat de RvC uit voorzitter Dennis Schipper, Koen Groenewold, Frans Weghorst en Marike Bezema.

Bierling is als Zakelijk Directeur lid van de Directie van NOC*NSF. Voorheen werkte hij onder andere als Algemeen Directeur bij de Koninklijke Hippische Sportfederatie en als directielid van een aantal grotere retail- en groothandelsorganisaties. Hij is lid van de Raad van Toezicht bij de Werkgeversorganisatie Sport.

'Uitstekende aanvulling'

Schipper, voorzitter van de RvC: "John beschikt over veel bestuurlijke ervaring en is breed georiënteerd op het gebied van commercie, IT en finance. Daarnaast heeft hij een duidelijke visie op topsport en het betaald voetbal, begrijpt hij de dynamiek ervan en weet hij welke spanningen dit soms kan opleveren. Bovendien ziet hij de steeds belangrijker wordende maatschappelijke rol van betaald voetbalclubs. De aanstelling van John in de RvC is een uitstekende aanvulling op de bestaande leden."

Bijdrage leveren

Bierling is zelf ook enthousiast over zijn nieuwe uitdaging. "Ik verheug me erop om met dit team een bijdrage te leveren aan de mooiste betaald voetbalorganisatie van ons land. Een voetbalclub die meer is dan alleen voetbal en een stevige maatschappelijke rol vervuld in Twente en daarbuiten. Dat spreekt mij zeer aan. Ikzelf wend graag alle in de breedte en topsport opgedane ervaring aan voor FC Twente", aldus Bierling na zijn benoeming tot lid van de RvC.