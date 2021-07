Inwoners van Kampen: 'steeds meer idioten misdragen zich in de binnenstad'

Bewoners aan de Buiten Nieuwstraat en omgeving van Kampen zijn zich donderdagavond rot geschrokken toen een verwarde man heel veel dakpannen naar beneden gooide. Meerdere auto's raakten zwaar beschadigd. Eén daarvan was een politiewagen. De verwarde man is een zestig jarige inwoner van de stad. Hij is door de politie van het dak gehaald en zit vast.

Er zijn volgens buurtbewoners steeds vaker idioten die zich misdragen in de binnenstad van Kampen. Ze hebben dit meerdere malen aangekaart bij de politie en de gemeente. De binnenstadbewoners voelen zich steeds minder veilig. Een oorzaak denken ze ook te weten. In de binnenstad zou steeds vaker in drugs worden gehandeld. Af en toe draait een gebruiker behoorlijk door zeggen ze.

Toppunt

Donderdagavond was voor hen een toppunt toen ze zagen dat een man dakpannen van een dak op straat gooide. Meerdere bewoners hebben dat met hun mobieltje gefilmd. De beelden willen ze niet publiceren. RTV Oost heeft ze wel mogen bekijken. Op de beelden is te zien dat de man zich vooral boos maakte op de politie. De ene na de andere dakpan werd in de richting van de politiewagen gegooid. De situatie werd daarmee levensgevaarlijk op straat. Politieagenten doken weg en een speciaal arrestatieteam werd ingeschakeld. Die ging de woning binnen en hield de man op het dak aan.

Glaasje water

De man zou bij een bewoner hebben aangebeld en vroeg om een glas water. De bewoner liet de man binnen. Hij dronk zijn glas leeg en liep door naar boven en kroop via een raam op het dak. Daar greep hij naar dakpannen en gooide die naar beneden. Op het dak heeft de man ook flink wat dakpannen beschadigd. Bij elkaar tussen de honderd en tweehonderd zegt een medewerker van een aannemersbedrijf die vrijdagmiddag de schade aan het herstellen was.

Totol loss

Eén van de buurtbewoners zegt dat haar auto total loss is afgevoerd. Dat zelfde zou ook met de politiewagen zijn gebeurd. Of er een link is met de drugsproblematiek waarover de buurtbewoners spreken valt nu nog niets te zeggen. Onbekend is of de man onder invloed was toen hij zijn daden pleegde.

Zorgen

Buurtbewoners vrezen dat het nog erger gaat worden in de binnenstad. De gemeente heeft aangekondigd dat één van de panden wordt verbouwd tot complex voor mensen die daar begeleid gaan wonen. Buurtbewoners zijn daar fel op tegen. Volgens hen was eerder met de gemeente afgesproken dat dergelijke woonvormen niet meer in de binnenstad gevestigd zouden worden. Ze gaan daarover met de gemeente nog praten.