De grote vuurvlinder had veel last van de droge jaren maar profiteert nu van natte zomer

Susan Oosterlaar raakte gefascineerd door het kleine maar opvallende vlindertje toen ze in Kalenberg kwam wonen: "Het is zo'n prachtige vlinder, en ook de eerste beschermde vlinder van Nederland. En dan is ie zo eigenwijs om maar op één plek ter wereld voor te komen, en dat is in mijn achtertuin, dat is toch prachtig?"

Uitsterven voorkomen

De grote vuurvlinder is beschermd, hij mag niet uitsterven. De overheid heeft de plicht er alles aan te doen om de grote vuurvlinder een goede leefomgeving te geven. De provincie wil daarom precies weten hoe de vlinders ;leven. Susan Oosterlaar is één van de mensen die dit onderzoek uitvoeren.

Susan Oosterlaar (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

"In het zomerseizoen ben ik elke dag in het gebied. De vlinder zet zijn eitjes af op de waterzuring, en de rups eet daar weer van. Dus ik kijk altijd of er vraat aan de waterzuring zit. En dan is het blaadje voor blaadje omdraaien en eitjes tellen, ja dat is een heel karwei", lacht Susan.

Achteruitgang

De laatste paar jaar is het aantal vuurvlinders hard achteruit gegaan, ziet Susan; "In 2017 vonden we zo'n 7000 eitjes, vorig jaar nog maar 1500. Als je nagaat dat er maar zo'n vijf procent van de eitjes uitkomt dan is dat echt een dramatische daling."

Grote boosdoener is de droogte, denkt Susan: Het is echt een moerasvlinder, dus als het moeras verdroogt heeft dat effect op de planten waar de vlinder van afhankelijk is. Nu lijkt het weer de goede kant op te gaan, ik heb al veel eitjes gevonden. Maar we weten pas echt hoe het ervoor staat als het onderzoek is afgerond."

De grote vuurvlinder kruipt uit zijn pop (Foto: Susan Oosterlaar)

Dagen posten

Susan heeft er jaren over gedaan om het leven van de grote vuurvlinder vast te leggen met de fotocamera: "Je moet eerst weten, waar vliegt ie, legt hij zijn eitjes, waar komen de rupsen uit, hoe lang zitten ze in de cocon. Hoe weet je wanneer ze eruit komen? Ik zit soms dagen achter elkaar aan de waterkant te wachten tot een pop uitkomt. Dat moment is dan in een paar seconden voorbij."

Susan heeft het leven van de grote vuurvlinder vastgelegd in een lijvig boek, bijna 300 pagina's over een vlindertje van amper twee centimeter: "Het verhaal is groter dan alleen de vlinder. Het is een moerasvlinder, en een signaaldier. Als het goed gaat met de grote vuurvlinder gaat het ook goed met het moeras waarin hij leeft."