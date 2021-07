Korpsen IJsselland schieten Limburg te hulp

De reddingsbrigade heeft in de overstroomde gebieden hulp nodig en korpsen uit het hele land schieten te hulp. De vijf korpsen van de Veiligheidsregio IJsselland zijn samen met een officier van dienst naar Meerssen gegaan, waar de dijk vanmiddag doorbrak. Door snel handelen van de lokale brandweer en defensie is dat gat in de dijk inmiddels gedicht. De IJsselland korpsen blijven voorlopig stand-by staan, later wordt bepaald of zij in andere delen van het zwaar getroffen Limburg worden ingezet.

Woordvoerder Van Zoelen van de Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat er door het hele land mankrachten klaar staan om te helpen als de regio Limburg daar om vraagt. "We maken als het ware een lijst van beschikbare mannen en vrouwen, als het nodig is kunnen wij met een druk op de knop mensen sturen. Je moet wel rekening houden met de bezetting van de eigen korpsen om hier de veiligheid te bewaren, maar als het nodig is staan wij klaar."