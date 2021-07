Inzamelingsactie door Overijssels rallyteam voor slachtoffers watersnood Limburg

Rallyteam Team Different organiseert inzamelingsactie voor slachtoffers watersnood Limburg (Foto: Team Different)

Het Overijsselse Rallyteam Team Different in Wijhe steekt de slachtoffers van de ramp in Limburg een hart onder de riem en is een inzamelingsactie gestart waarbij mensen overbodige spullen kunnen doneren . Via Facebook plaatste het rallyteam een bericht dat massaal werd gedeeld.

"Enkele leden van het team en ikzelf vroegen ons af wat we konden betekenen voor de slachtoffers", zegt initiatiefnemer Eddy Bosch van het rallyteam. "Met de inzamelingsactie hopen we mensen te steunen in deze zware tijden. Een aantal leden van onze vereniging is vrachtwagenchauffeur en hebben een eigen vrachtwagen. Dus op deze manier kunnen wij de spullen naar Limburg brengen."

Er zijn volgens Eddy al flink wat spullen gedoneerd voor de slachtoffers: "Van salontafels tot aan bedden, en zelfs geld! Je kan nog doneren, want we hopen zoveel mogelijk op te halen." Doneren kan door te mailen naar teamdifferent2017@gmail.com of ga naar de Facebookpagina van Team Different en reageer onder het bericht van het rallyteam.