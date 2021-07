Spaarkaart in Twenterand om noodlijdende horeca te spekken

Veel café- en restauranteigenaren kampen met grote financiële tekorten door de lange lockdownperiode. Wethouder Bart-Jan Harmsen kent de verhalen van horecaondernemers en vindt het niet meer dan normaal dat de gemeente inspringt. "We hebben echt wel ondernemers gezien bij ons aan tafel met tranen in de ogen. Er was geld beschikbaar vanuit de provincie en toen dachten we, dit gaan we doen voor de horeca."

Wethouder Harmsen op het terras in Den Ham: 'Actie is nodig voor de horeca' (Foto: RTV Oost)

De actie is met veel enthousiasme ontvangen door de lokale horeca. Dienke Dalvoorde van café De Brink in Den Ham vond het tijd worden. "Goed dat er nu voor de horeca deze actie wordt gehouden. Voor mijzelf en ook voor collega's had de lockdown geen dag langer moeten duren, je spaargeld gaat eraan."

Besmettingen

Of het niet gek is dat de gemeente, nu het aantal besmettingen weer toeneemt, het juist stimuleert om naar de kroeg te gaan. Wethouder Harmsen vindt van niet. "Als alles weer dicht moet, dan is dat zo. De verloting is pas in oktober, dus dan verlengen we de actie gewoon."

Maar wat houdt de actie in? "Bij elke vijf euro die je uitgeeft in een van de horecazaken in Twenterand ontvang je een sticker. En bij vier stickers is je kaart vol en doe je mee aan de verloting." Dienke Dalvoorde hoopt dat het klanten stimuleert om net dat kopje koffie extra te bestellen. "Mooi als we wat meer omzet draaien."

Volle spaarkaart

De actie is dit weekend gestart en loopt nog tot 30 september. Iedereen met een volle spaarkaart doet mee aan een grote verloting op 28 oktober. De prijzenpot bedraagt 7.500 euro en bestaat uit prijzen die zoveel mogelijk ingekocht worden bij bedrijven die hard geraakt zijn door de coronacrisis, aldus de gemeente.